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Куман: «Мы постараемся усложнить жизнь «ПСЖ»

09 Марта 2021, 15:20,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы постараемся усложнить жизнь «ПСЖ», успех будет зависеть от нашей эффективности. Мы являемся командой, которая в каждом матче создает много моментов, если удастся их реализовать, то ничего невозможного я не вижу. Мы будем биться», - сказал Куман на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра, 10 марта. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. В первой игре каталонцы на своём поле уступили со счётом 1:4.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Рональд Куман
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