Почеттино – об ответном матче с «Барселоной»: «В футболе возможно всё»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первом матче парижане обыграли каталонцев со счётом 4:1.

«В футболе возможно всё, происходят даже самые невероятные вещи, как хорошие, так и не очень. Иногда может случиться просто немыслимое. Мы уверены в своих силах. Мы готовимся одинаково к каждой игре, всегда мысли позитивно. Собираемся выиграть и во втором матчей, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», - цитирует Почеттино leparisen.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, десятого марта.