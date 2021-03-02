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Почеттино – об ответном матче с «Барселоной»: «В футболе возможно всё»

02 Марта 2021, 00:50,

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первом матче парижане обыграли каталонцев со счётом 4:1.

«В футболе возможно всё, происходят даже самые невероятные вещи, как хорошие, так и не очень. Иногда может случиться просто немыслимое. Мы уверены в своих силах. Мы готовимся одинаково к каждой игре, всегда мысли позитивно. Собираемся выиграть и во втором матчей, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», - цитирует Почеттино leparisen.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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