Неймар может сыграть с «Барселоной»

Один из ведущих игроков «ПСЖ» Неймар имеет шансы сыграть с каталонской «Барселоной» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом информирует RMC Sport.

Накануне 29-летний бразильский нападающий впервые после травмы провел тренировку в общей группе парижского коллектива. В клубе рассчитывают, что форвард успеет полностью восстановиться к игре плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В первом матче французский гранд отпраздновал разгромную победу со счетом 4:1.