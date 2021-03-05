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Неймар может сыграть с «Барселоной»

05 Марта 2021, 08:59,

Один из ведущих игроков «ПСЖ» Неймар имеет шансы сыграть с каталонской «Барселоной» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом информирует RMC Sport.

Накануне 29-летний бразильский нападающий впервые после травмы провел тренировку в общей группе парижского коллектива. В клубе рассчитывают, что форвард успеет полностью восстановиться к игре плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в Париже десятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В первом матче французский гранд отпраздновал разгромную победу со счетом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
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