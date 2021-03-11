Куман высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после ответного поединка с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«У нас хорошие чувства после этой встречи. Да, «Барселона» покинула турнира, очень жаль. Но мы смогли усложнить задачу «ПСЖ» в ответном поединке. В первой половине мои подопечные отлично сыграли и заслуживали вести в счете. Если бы стало 2:1, все могло сложиться иначе. «Барселона» рисковала, давила, создавала моменты, но не реализовала свои шансы», - приводит слова тренера газета Marca.

По сумме двух матчей «Барселона» уступила «ПСЖ» со счетом 2:5 (1:4, 1:1).