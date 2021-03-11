Почеттино отреагировал на выход «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о ничейном исходе ответного поединка с каталонской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:1.

«Итоговый счет - 5:2 в пользу «ПСЖ». Мы довольны выходом в следующий раунд Лиги чемпионов. Этот результат очень важен для клуба.

Что касается прошедшего матча, то меня не устроила игра в первом тайме. Мы не проявляли должной агрессии. Во втором тайме «ПСЖ» стал играть лучше. Коррективы в перерыве помогли нам добиться удовлетворительного результата», - приводит слова аргентинского тренера Marca.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» одолел «Барселону» со счетом 4:1.