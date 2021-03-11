Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»

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11 Марта 2021, 00:53,
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«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» замахивалась на повтор чуда четырёхлетней давности.
|(1:0) Мбаппе Килиан 30'
|37' Месси Лионель (1:1)
У «ПСЖ» и «Барселоны» непростые взаимоотношения на футбольном поле. История никогда не забудет тот потрясающий камбэк, который устроили каталонцы в 1/8 финала Лиги чемпионов в начале 2017 года. Тогда даже победы 4:0 в первом матче парижанам не хватило для прохода в следующую стадию, поскольку в ответной встрече они были унижены со счётом 1:6. В наши дни ситуация оказалась несколько другой. «ПСЖ» выиграл в первом матче чуть скромней – 4:1, зато на «Камп Ноу». Значит, в ответной игре на стороне французской команды были родные стены, но всё равно не трибуны, сиротливо пустые.
«Барселона» понимала, что ей лучше забивать на «Парк де Пренс» как можно быстрее, и предпринимала попытки это сделать. На самом деле шансов открыть счёт каталонцы имели немало. Тот же Дембеле с левой стороны бил в дальний, но Кейлор Навас достал мяч. Мингеса отметился ударом со второго этажа, и от плеча Гуэйе мяч отскочил на угловой. Дест с правого полуфланга мощно шарахнул в верхнюю планку. Дембеле слева прострелил на Месси, а Лео как назло проскользнул мимо мяча.
Реализуй «Барселона» один из вышеперечисленных моментов – и начала бы разгораться интрига. «Париж» мог так и доиграться, однако вместо этого хозяева выжали пенальти практически из ничего. Икарди пострадал в чужой штрафной во время подачи – Лангле наступил ему на ногу. Наступил по неосторожности, что не помешало Энтони Тэйлору назначить пенальти после видеоповтора. Мбаппе с точки засунул мяч в левый угол – совсем не туда, куда упал Тер Штеген (1:0).
Впрочем, для «Барселоны» турнирная ситуация сильно хуже не стала. Чтобы иметь возможность пройти в четвертьфинал, ей по-прежнему нужно было забивать в чужие ворота как минимум четыре мяча. Поэтому гости не поникли и не стали отказываться от попыток подобрать ключи к воротам соперника. С близких-средних дистанций оформить это у «сине-гранатовых» никак не получалось, а вот с дальнего расстояния Месси блестяще плюнул мяч в левую девятку (1:1).
Кто такой Месси для «Барселоны»? Да много кто в хорошем смысле. Но прежде чем вызываться исполнять пенальти, Лионелю надо хорошенько взвешивать все «за» и «против». В добавленное время к первому тайму Курзава в своей штрафной заехал ногой в Гризманна – очевидный пенальти. Месси пробил с точки по центру, но не учёл, что падавший вправо Навас коленом отобьёт мяч в перекладину. Дальше снаряд отлетел в поле, и «Барселона» сама усилиями своей главной звезды лишила себя промежуточного победного счёта в конкретном матче к перерыву.
Перерыв подействовал на «Барселону» отрицательно. Или загубленный пенальти Месси подействовал отрицательно. Или и то, и другое. В любом случае во втором тайме игра «блауграны» стала менее острой, что шло на пользу «ПСЖ». Гости владели мячом кучу времени, но на главных цифрах это не отражалось. В районе часа игры Месси с Гризманном не разобрались перед чужими воротами, смутившись сопротивлением защитников соперника, а через несколько минут Навас взял выстрел Бускетса головой на ближней штанге после подачи Месси. Ещё раз уточним – в первом тайме каталонцы угрожали чужим воротам больше.
«Барселона» так и доатаковала вхолостую до финального свистка, возвестившего ничью на «Парк де Пренс» и победу парижан по сумме двух матчей 5:2. По факту можно сказать, что команда Маурисио Почеттино не прогадала, выбрав оборонительный вариант. «ПСЖ» всё-таки прошёл «Барселону», это оказалось реально. А Месси присоединился к Роналду в списке вылетевших из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала. Не исключено, что в новом сезоне Месси станет одноклубником Неймара, пропускавшего отчётный матч из-за травмы.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Лига Чемпионов
Хорошая игра от Барсы, даже как то неожиданно, особенно в последнее время. Но чтобы сказочные камбэки совершать, нужна реализация.
Тут говорят, что ПСЖ взрослее стал. типа. ведь он по счету играл. Как по мне -хозяева играли убого, ущербно, не достойно для топ-клуба на своем поле (хоть и без зрителей). Барса их полностью переиграла, особенно в первом тайме, и заслуживала уверенной победы. Каталонцы в целом смотрелись неплохо. (да, и для ищущих заговор - в первом матче Барса и близко не играла так убого, как сейчас ПСЖ). Но не везло + Дембеле. //Надеюсь, в следующем этапе этот "взрослый" ПСЖ грохнут // Про Месси и Роналду как про главных звезд мирового футбола пора забывать. Время идет к финишу...
ладно, всем спокойной ночи и удачи, болельщики, не ссорьтесь, все равно Барса и Реал - футбольные друзья навека )))) и всегда будут любить и уважать друг друга ....
Барса и Реал друзья? )) Почему то перед глазами щас прошлась обиженная и мерзкая рожа Стоичкова.
Давай , пока.
ну ладно, барселонцы, не переживайте, дальше будут Бавария, Ливер и тд.....недоклубу из Парижу надерут задницы и укажут им на их место - "вне ЛЧ"......
не знаю....какой-то у вас Куман....не тренер, а просто добрый дядюшка...стоит, смотрит чего-то )))))) ни харизмы, ни стратегии.......команда сама играла.....
Да нормально он команду настроил. Не виноват же Куман, что реализация игроков, каждый из которых стоил больше 100 млн, близка к нулю.
ну внешне )))
Наша дорогая Мила Боруховна Глорьева от души поздравляю тебя с выходом ПСЖ в 1/4 финал !
Хорошее настроение))) таким недоклупам нету место в ЛЧ..пс..про РМ писать не надо...я особо не верю победу в ЛЧ от слова совсем..всякое бывает но нет...нужны игроки по типу Мбаппе и Холланд)
вот я вас не понимаю, честно....Меня и раньше бесило в РМ, когда они начинали, чуть позвездее - сразу купить(эпоху Зидана и Роналдо не в счет)......и вот сейчас,...уууу Мбаппаа - надо в РМ....нет бы своего ЦН приготовить хорошего или купить нормального скромного напа.......мне вот честно противно от этих мбаппей, ну вот здесь пускай играют........Холланд - еще куда ни шло, хотя лучше б он игра в Боруссии, у него получается, пусть старается своему клубу помочь и далее.......мне этот мбаппе еще в сборной на ЧМ не понравился, подленький, изподтишка бегунок.....фуу....короче
этот бегунок сейчас я бы сказал лучший нападающий планеты)) а может и игрок)) ну точно самый дорогой и не из за пиара...он это уже всем доказал)) просто у РМ сейчас очень не очень школа по кадрам..она в принципе не было никогда мега супер сильной..из всех супер звезд были Кассилиас и Рауль...прям вот.что бы топ в борьбе за ЗМ))
в такой недоклуб только такие недоигроки могут пойти как винисиус))) ахаха. посмотрим какое будет настроение в конце сезона когда помойка ничего не возьмёт в этом сезоне)))
да уж...откуда они ВИниДж откопали....надо было постараться......увы, сейчас бразильцев уровня Роналдо/Ривалдо нет......
если Барса - "недоклуп", то что можно сказать про команду, отстающую от неё в реальном времени? днище полное? ну ОК!
ПСЖ просто повезло,что сегодня за них глорил Борух
закономерное завершение для Барсы этого розыгрыша ЛЧ. кто-то по началу сезона ожидал чего то другого? ну не могут эти два француза в нападении выдать хоть пару хороших матчей подряд. оба сегодня были на поле, оба были ни о чём. а француз в обороне снова привёз. без Пике оборона - полное днище. сказали бы такое во времена Маскерано и Пуйоля... по остальным персоналиям говорить нечего. Месси если бы забил пенальти... да ничего бы особого не произошло. так же бы и закончился этот матч. Куману припомнят ещё не раз продажу Суареса. он бы сегодня пригодился.
Барса нуждается в перестройке. тут без вариантов. как она пойдёт? скоро увидим. хорошо, если к лучшему. а парижане далеко не уйдут. не верю я в них.
мистер "хе-хе" не пробегал, подождать или спать пойти ???
P.S. До сих пор не понимаю, почему Реал кинул Наваса.
Масянька -храбрый портняжка. Сейчас посидит-посидит, сопли на кулак (не по Барсе, естественно, ей на нее пофиг, а по единственному и неповторимому аргу) намотает, проплачется - да и вылезет. Всех инакомыслящих покарает)))
Мне иногда кажется, что наш "персонаж" - это законспирированный админ ЕФ, этакий образ идеального глора или сектанта, чтобы развлекать и стравливать местных юзеров
Сомнительно. Думается, что это - зашуганный в реальности и, мягко говоря, не сильно умный экс-пэтэушник из Беларуси, который обижен на жизнь, возвел в роль света в заплесневевшем оконце, кумира и партнера) одного аргентинского игрока. Обидевшись на жизнь, он изливает свои комплексы и содержимое единственной извилины в инэт. ПРи этом все, кто обидит его любимого игрока становятся "тупыми немцами", "зэками", "геями", "папиками", "помойками" и т.д. Гадит он тут с мая 2011-го. И на том и стоит. Меняет ники пропал после провала клубов Ла лиги на годик, всплыл теперь под другой кликухой. Но я его быстро узнал)
всё равно странно - целенаправленно гадить 10 лет, менять явки, пароли - таких либо в Спецназ берут, либо к Наполеонам в палату.
ну вообще то так и есть
это ты верно подметил про Кейлора, я так тогда удивился и огорчился его уходу.......Куртуа хоть и отбивает, но какой-то слабохарактерный что-ли.......ссыкун какой-то чтоли, не знаю как даже точно сказать......
не Реал а барыга переЦ ! Куртуа пораспиареннее , а перцу только распиаренных подавай, качество не главное. Тем более Куртуа в первый свой сезон то и делал, что мучал и себя и всех))
все равно непонятно, он распиарееннее -да, но играл в Челси, ну так......а Кейлор 3 ЛЧ взял с РМ (поправь,если меньше,мог забыть), куда еще распиаренней быть??? проверенный вратарь высокого класса....
Куртуа в то лето был признан лучшим вратарем толи мундиаль был, толи ЕВРО (не помню). Вот и прицепился к нему. Кстати так же и Хамеса взял после очередного мундиаля, где тот (если память не изманяет) 5 мячей сумел забить. Таких дурацких выходок у перЦа не мало , к примеру - ДиМа на выход , купил Бейла(при том Анчи в нем не нуждался), Игуаина на мыло, Бензема в студию и т.д.
вот...точно....и Куртуа и Хамес...да-да, вспомнил.......ну, это конечно уже бабло,реклама...тк Навас еще мог бы играть и играть и тащить за РМ....эта позиуия на момент продажи не нуждалась в обновлении совершенно!!!!
Для меня Навас 100 раз лучше носатого, хоть и последний в последнее время стабильно играет
Тейлор просто не подсобил, удалил бы Курзаву и все могло бы быть иначе. Но профессионально отсудил с последовательностью действий. 5 из 5 оценка.
нуда, за случайное попадание ленгле он дал карточку, а за умышленную блокировку не дал. если ты даёшь в первом случае жёлтую, тогда где во втором случае 100% жёлтая? попахивает подыгрышем другой команде.
ну за то, теперь болельщикам Барсы можно не переживать за ЛЧ этого года и переключить свое внимание в этом турнире на РМ, по-доброму поддержать его, пожелать ему победы над Аталантой и в дальнейшем хорошей игры.....
угу... после того, что тут высказывали "фанаты Реала"? пожелаем конечно...
я фан РЕала ))))
ты без кавычек.
Na etom vrode zakanchivaetsia epoxa Messi ronal@do.... Oba vileteli.....
чисто с нейтральной стороны Барса смотрелась достойно и не заслужила того, чтобы в неё плевали. состав, собранный наполовину из непонятных людей да фамилий (лично для меня), отбегал за неделю 120 минут, закамбэчив победителя Лиги Европы, съездил к Осасуне, а сегодня все 90 минут давил, создавал, нагнетал в матче с ПСЖ. тут в принципе всё от нового президента зависит... будет грамотно управлять клубом - не будет 10-летних простоев как у Милана, МЮ...
Да точно. Тут Кумана многие ругают почем зря. А зря - игра становится лучше, с таким не ахти составом погоняли хозяев огого как.
соглашусь с тем, что пеналь надо было бить не Месси......
У "Барсы" - кроме Месси - никто не может попасть в створ из-за пределов штрафной площади. А потому всё стараются закатить мяч в ворота. Но с ПСЖ этот номер сегодня не прошёл. Лучший игрок матча - Вератти. Во втором тайме полностью "выключил" Месси из игры и при этом раз за разом организовывал контратаки своей команды. Понятно, почему хотят в "Барсу" подписать Агуэро - с нынешними напами испанскому гранду удачи не видать в ЛЧ((
Конечно, это выглядит как полнейшая беспомощность, когда игроки Барсы, находясь в очень хорошей и ударной позиции, ищут Месси, чтобы отдать ему мяч, а там, как получится. В последние годы получается все хуже и хуже.
Результаты в таких матчах невозможны без удачи, а её сегодня с нами не было.
Не то, чтобы не везло, но и не помогал футбольный бог.
Барса предстала сегодня совершенно иной, чем в испанском матче. Особенно первый тайм был внушительным по качеству игры. Если бы на месте чуть ли не единственного выпадающего из игры Дембеле был бы, к примеру, Суарес, то повтор великого камбека был бы не таким невероятным.
Ну и Навас это сверх уверенность.
Лео - хороший, старательный матч. Гол-пушка.
Замены наоборот ослабили Барсу.
Париж сыграл сверх прагматично, что говорит о взрослении команды. Мбаппе к огромному таланту добавил умение провокациями выбивать защитников соперника. Но это современный футбол.
Барса понравилась и, если принимать во внимание практическую невыполнимость задачи прохода, то оставила позитивное впечатление.
привет! выход Пьянича был скорее от безысходности. или из-за возможных бонусов.
Здравствуй, pol-black!
Куман тройную сделал позднее обычного. Видимо понял, что всё. Игра засыпала и ничего сделать уже нельзя.
скорее всего.
о хосподи, когда уже уволят этого модера пишушего такие мегазаголовки.....
«Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ» ....ахренеть!!! А может всетаки ПСЖ победил по итогам двух матчей , был сильнее и заслуженно прошел дальше?
Ты прав, заголовки, которые они применяют, иногда, кажется пишет, полный --- сам знаешь кто. Видимо, считают себя охрененными креативзиками.
Заголовок матча "Интер-Аталанта" вообще был шедевром ))) Один и тот же "креативщик" писал ))
500 лямов платят и даже пенальти не реаализовать...
завидки берут?
алексу 1972 500 евро лучше бы платили да фотку месси с автографом тот бы точно забивал).
вчера заплатили одной семёрке в стенке чтобы он ноги раздвинул во время штрафного)))
Ну вот и отмучилась Барса в ЛЧ. Грустно и печально. Но это по-моему, регулярно происходит с 2016 года. Но если раньше всегда была надежда на дальнейшее продвижение после первого матча, то в этом году все было ясно три недели назад. Пока не видно перспектив с таким составом.