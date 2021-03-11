Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» замахивалась на повтор чуда четырёхлетней давности.

У «ПСЖ» и «Барселоны» непростые взаимоотношения на футбольном поле. История никогда не забудет тот потрясающий камбэк, который устроили каталонцы в 1/8 финала Лиги чемпионов в начале 2017 года. Тогда даже победы 4:0 в первом матче парижанам не хватило для прохода в следующую стадию, поскольку в ответной встрече они были унижены со счётом 1:6. В наши дни ситуация оказалась несколько другой. «ПСЖ» выиграл в первом матче чуть скромней – 4:1, зато на «Камп Ноу». Значит, в ответной игре на стороне французской команды были родные стены, но всё равно не трибуны, сиротливо пустые.

«Барселона» понимала, что ей лучше забивать на «Парк де Пренс» как можно быстрее, и предпринимала попытки это сделать. На самом деле шансов открыть счёт каталонцы имели немало. Тот же Дембеле с левой стороны бил в дальний, но Кейлор Навас достал мяч. Мингеса отметился ударом со второго этажа, и от плеча Гуэйе мяч отскочил на угловой. Дест с правого полуфланга мощно шарахнул в верхнюю планку. Дембеле слева прострелил на Месси, а Лео как назло проскользнул мимо мяча.

Реализуй «Барселона» один из вышеперечисленных моментов – и начала бы разгораться интрига. «Париж» мог так и доиграться, однако вместо этого хозяева выжали пенальти практически из ничего. Икарди пострадал в чужой штрафной во время подачи – Лангле наступил ему на ногу. Наступил по неосторожности, что не помешало Энтони Тэйлору назначить пенальти после видеоповтора. Мбаппе с точки засунул мяч в левый угол – совсем не туда, куда упал Тер Штеген (1:0).

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Впрочем, для «Барселоны» турнирная ситуация сильно хуже не стала. Чтобы иметь возможность пройти в четвертьфинал, ей по-прежнему нужно было забивать в чужие ворота как минимум четыре мяча. Поэтому гости не поникли и не стали отказываться от попыток подобрать ключи к воротам соперника. С близких-средних дистанций оформить это у «сине-гранатовых» никак не получалось, а вот с дальнего расстояния Месси блестяще плюнул мяч в левую девятку (1:1).

Кто такой Месси для «Барселоны»? Да много кто в хорошем смысле. Но прежде чем вызываться исполнять пенальти, Лионелю надо хорошенько взвешивать все «за» и «против». В добавленное время к первому тайму Курзава в своей штрафной заехал ногой в Гризманна – очевидный пенальти. Месси пробил с точки по центру, но не учёл, что падавший вправо Навас коленом отобьёт мяч в перекладину. Дальше снаряд отлетел в поле, и «Барселона» сама усилиями своей главной звезды лишила себя промежуточного победного счёта в конкретном матче к перерыву.

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Перерыв подействовал на «Барселону» отрицательно. Или загубленный пенальти Месси подействовал отрицательно. Или и то, и другое. В любом случае во втором тайме игра «блауграны» стала менее острой, что шло на пользу «ПСЖ». Гости владели мячом кучу времени, но на главных цифрах это не отражалось. В районе часа игры Месси с Гризманном не разобрались перед чужими воротами, смутившись сопротивлением защитников соперника, а через несколько минут Навас взял выстрел Бускетса головой на ближней штанге после подачи Месси. Ещё раз уточним – в первом тайме каталонцы угрожали чужим воротам больше.

«Барселона» так и доатаковала вхолостую до финального свистка, возвестившего ничью на «Парк де Пренс» и победу парижан по сумме двух матчей 5:2. По факту можно сказать, что команда Маурисио Почеттино не прогадала, выбрав оборонительный вариант. «ПСЖ» всё-таки прошёл «Барселону», это оказалось реально. А Месси присоединился к Роналду в списке вылетевших из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала. Не исключено, что в новом сезоне Месси станет одноклубником Неймара, пропускавшего отчётный матч из-за травмы.

Кирилл Иванцов