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Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»

11 Марта 2021, 00:53,

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» замахивалась на повтор чуда четырёхлетней давности.

Протокол игры  
ПСЖ 1:1 Барселона
(1:0) Мбаппе Килиан 30'    
    37' Месси Лионель (1:1)
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   77' (Дагба Колин (   77') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Кюрзава Левен   8'   46' (Диалло Абду (   46') Паредес Леандро   50' Гуэйе Идрисса   50'   59' (Ди Мария Анхель (   59') Дракслер Юлиан   59' (Данилу Перейра (   59') Верратти Марко   84' (Рафинья Алькантара (   84') Мбаппе Килиан Икарди Мауро
Запасные: Керер Тило Эррера Андер Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Мишю Эдуар Сарабия Пабло
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   25'   35' (Фирпо Жуниор (   35') Де Йонг Френки   38' Ленгле Клеман   29' Дест Серджино   66' (Тринкан Франсишку (   66') Гонсалес Педро   78' (Пьянич Миралем (   78') Бускетс Серхио   79' (Мориба Илайкс (   79') Альба Жорди Месси Лионель Гризманн Антуан Дембеле Усман   79' (Брайтвайт Мартин (   79')
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад
10 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

У «ПСЖ» и «Барселоны» непростые взаимоотношения на футбольном поле. История никогда не забудет тот потрясающий камбэк, который устроили каталонцы в 1/8 финала Лиги чемпионов в начале 2017 года. Тогда даже победы 4:0 в первом матче парижанам не хватило для прохода в следующую стадию, поскольку в ответной встрече они были унижены со счётом 1:6. В наши дни ситуация оказалась несколько другой. «ПСЖ» выиграл в первом матче чуть скромней – 4:1, зато на «Камп Ноу». Значит, в ответной игре на стороне французской команды были родные стены, но всё равно не трибуны, сиротливо пустые.

«Барселона» понимала, что ей лучше забивать на «Парк де Пренс» как можно быстрее, и предпринимала попытки это сделать. На самом деле шансов открыть счёт каталонцы имели немало. Тот же Дембеле с левой стороны бил в дальний, но Кейлор Навас достал мяч. Мингеса отметился ударом со второго этажа, и от плеча Гуэйе мяч отскочил на угловой. Дест с правого полуфланга мощно шарахнул в верхнюю планку. Дембеле слева прострелил на Месси, а Лео как назло проскользнул мимо мяча.

Реализуй «Барселона» один из вышеперечисленных моментов – и начала бы разгораться интрига. «Париж» мог так и доиграться, однако вместо этого хозяева выжали пенальти практически из ничего. Икарди пострадал в чужой штрафной во время подачи – Лангле наступил ему на ногу. Наступил по неосторожности, что не помешало Энтони Тэйлору назначить пенальти после видеоповтора. Мбаппе с точки засунул мяч в левый угол – совсем не туда, куда упал Тер Штеген (1:0).

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Впрочем, для «Барселоны» турнирная ситуация сильно хуже не стала. Чтобы иметь возможность пройти в четвертьфинал, ей по-прежнему нужно было забивать в чужие ворота как минимум четыре мяча. Поэтому гости не поникли и не стали отказываться от попыток подобрать ключи к воротам соперника. С близких-средних дистанций оформить это у «сине-гранатовых» никак не получалось, а вот с дальнего расстояния Месси блестяще плюнул мяч в левую девятку (1:1).

Кто такой Месси для «Барселоны»? Да много кто в хорошем смысле. Но прежде чем вызываться исполнять пенальти, Лионелю надо хорошенько взвешивать все «за» и «против». В добавленное время к первому тайму Курзава в своей штрафной заехал ногой в Гризманна – очевидный пенальти. Месси пробил с точки по центру, но не учёл, что падавший вправо Навас коленом отобьёт мяч в перекладину. Дальше снаряд отлетел в поле, и «Барселона» сама усилиями своей главной звезды лишила себя промежуточного победного счёта в конкретном матче к перерыву.

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Перерыв подействовал на «Барселону» отрицательно. Или загубленный пенальти Месси подействовал отрицательно. Или и то, и другое. В любом случае во втором тайме игра «блауграны» стала менее острой, что шло на пользу «ПСЖ». Гости владели мячом кучу времени, но на главных цифрах это не отражалось. В районе часа игры Месси с Гризманном не разобрались перед чужими воротами, смутившись сопротивлением защитников соперника, а через несколько минут Навас взял выстрел Бускетса головой на ближней штанге после подачи Месси. Ещё раз уточним – в первом тайме каталонцы угрожали чужим воротам больше.

«Барселона» так и доатаковала вхолостую до финального свистка, возвестившего ничью на «Парк де Пренс» и победу парижан по сумме двух матчей 5:2. По факту можно сказать, что команда Маурисио Почеттино не прогадала, выбрав оборонительный вариант. «ПСЖ» всё-таки прошёл «Барселону», это оказалось реально. А Месси присоединился к Роналду в списке вылетевших из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала. Не исключено, что в новом сезоне Месси станет одноклубником Неймара, пропускавшего отчётный матч из-за травмы.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Лига Чемпионов
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Комментарии (57)
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0
kol7777
11 Марта 2021, 01:43

Хорошая игра от Барсы, даже как то неожиданно, особенно в последнее время. Но чтобы сказочные камбэки совершать, нужна реализация.

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 01:31

Тут говорят, что ПСЖ взрослее стал. типа. ведь он по счету играл. Как по мне -хозяева играли убого, ущербно, не достойно для топ-клуба на своем поле (хоть и без зрителей). Барса их полностью переиграла, особенно в первом тайме, и заслуживала уверенной победы. Каталонцы в целом смотрелись неплохо. (да, и для ищущих заговор - в первом матче Барса и близко не играла так убого, как сейчас ПСЖ). Но не везло + Дембеле. //Надеюсь, в следующем этапе этот "взрослый" ПСЖ грохнут // Про Месси и Роналду как про главных звезд мирового футбола пора забывать. Время идет к финишу...

0
NOBODY
11 Марта 2021, 01:21

ладно, всем спокойной ночи и удачи, болельщики, не ссорьтесь, все равно Барса и Реал - футбольные друзья навека )))) и всегда будут любить и уважать друг друга ....

0
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:30

Барса и Реал друзья? )) Почему то перед глазами щас прошлась обиженная и мерзкая рожа Стоичкова.
Давай , пока.

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0
NOBODY
11 Марта 2021, 01:14

ну ладно, барселонцы, не переживайте, дальше будут Бавария, Ливер и тд.....недоклубу из Парижу надерут задницы и укажут им на их место - "вне ЛЧ"......

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:12

не знаю....какой-то у вас Куман....не тренер, а просто добрый дядюшка...стоит, смотрит чего-то )))))) ни харизмы, ни стратегии.......команда сама играла.....

1
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 01:21

Да нормально он команду настроил. Не виноват же Куман, что реализация игроков, каждый из которых стоил больше 100 млн, близка к нулю.

0
NOBODY
11 Марта 2021, 01:24

ну внешне )))

2
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:11

Наша дорогая Мила Боруховна Глорьева от души поздравляю тебя с выходом ПСЖ в 1/4 финал !

3
gresnik
11 Марта 2021, 01:10

Хорошее настроение))) таким недоклупам нету место в ЛЧ..пс..про РМ писать не надо...я особо не верю победу в ЛЧ от слова совсем..всякое бывает но нет...нужны игроки по типу Мбаппе и Холланд)

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:18

вот я вас не понимаю, честно....Меня и раньше бесило в РМ, когда они начинали, чуть позвездее - сразу купить(эпоху Зидана и Роналдо не в счет)......и вот сейчас,...уууу Мбаппаа - надо в РМ....нет бы своего ЦН приготовить хорошего или купить нормального скромного напа.......мне вот честно противно от этих мбаппей, ну вот здесь пускай играют........Холланд - еще куда ни шло, хотя лучше б он игра в Боруссии, у него получается, пусть старается своему клубу помочь и далее.......мне этот мбаппе еще в сборной на ЧМ не понравился, подленький, изподтишка бегунок.....фуу....короче

0
gresnik
11 Марта 2021, 01:48

этот бегунок сейчас я бы сказал лучший нападающий планеты)) а может и игрок)) ну точно самый дорогой и не из за пиара...он это уже всем доказал)) просто у РМ сейчас очень не очень школа по кадрам..она в принципе не было никогда мега супер сильной..из всех супер звезд были Кассилиас и Рауль...прям вот.что бы топ в борьбе за ЗМ))

2
Jeyser
11 Марта 2021, 01:16

в такой недоклуб только такие недоигроки могут пойти как винисиус))) ахаха. посмотрим какое будет настроение в конце сезона когда помойка ничего не возьмёт в этом сезоне)))

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:20

да уж...откуда они ВИниДж откопали....надо было постараться......увы, сейчас бразильцев уровня Роналдо/Ривалдо нет......

3
pol-black
11 Марта 2021, 01:11

если Барса - "недоклуп", то что можно сказать про команду, отстающую от неё в реальном времени? днище полное? ну ОК!

2
Underdog
11 Марта 2021, 01:09

ПСЖ просто повезло,что сегодня за них глорил Борух

4
pol-black
11 Марта 2021, 01:07

закономерное завершение для Барсы этого розыгрыша ЛЧ. кто-то по началу сезона ожидал чего то другого? ну не могут эти два француза в нападении выдать хоть пару хороших матчей подряд. оба сегодня были на поле, оба были ни о чём. а француз в обороне снова привёз. без Пике оборона - полное днище. сказали бы такое во времена Маскерано и Пуйоля... по остальным персоналиям говорить нечего. Месси если бы забил пенальти... да ничего бы особого не произошло. так же бы и закончился этот матч. Куману припомнят ещё не раз продажу Суареса. он бы сегодня пригодился.
Барса нуждается в перестройке. тут без вариантов. как она пойдёт? скоро увидим. хорошо, если к лучшему. а парижане далеко не уйдут. не верю я в них.

3
Fender1988
11 Марта 2021, 01:06

мистер "хе-хе" не пробегал, подождать или спать пойти ???
P.S. До сих пор не понимаю, почему Реал кинул Наваса.

2
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 01:20

Масянька -храбрый портняжка. Сейчас посидит-посидит, сопли на кулак (не по Барсе, естественно, ей на нее пофиг, а по единственному и неповторимому аргу) намотает, проплачется - да и вылезет. Всех инакомыслящих покарает)))

1
Fender1988
11 Марта 2021, 01:42

Мне иногда кажется, что наш "персонаж" - это законспирированный админ ЕФ, этакий образ идеального глора или сектанта, чтобы развлекать и стравливать местных юзеров

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 01:49

Сомнительно. Думается, что это - зашуганный в реальности и, мягко говоря, не сильно умный экс-пэтэушник из Беларуси, который обижен на жизнь, возвел в роль света в заплесневевшем оконце, кумира и партнера) одного аргентинского игрока. Обидевшись на жизнь, он изливает свои комплексы и содержимое единственной извилины в инэт. ПРи этом все, кто обидит его любимого игрока становятся "тупыми немцами", "зэками", "геями", "папиками", "помойками" и т.д. Гадит он тут с мая 2011-го. И на том и стоит. Меняет ники пропал после провала клубов Ла лиги на годик, всплыл теперь под другой кликухой. Но я его быстро узнал)

0
Fender1988
11 Марта 2021, 01:58

всё равно странно - целенаправленно гадить 10 лет, менять явки, пароли - таких либо в Спецназ берут, либо к Наполеонам в палату.

0
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:44

ну вообще то так и есть

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:08

это ты верно подметил про Кейлора, я так тогда удивился и огорчился его уходу.......Куртуа хоть и отбивает, но какой-то слабохарактерный что-ли.......ссыкун какой-то чтоли, не знаю как даже точно сказать......

2
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:08

не Реал а барыга переЦ ! Куртуа пораспиареннее , а перцу только распиаренных подавай, качество не главное. Тем более Куртуа в первый свой сезон то и делал, что мучал и себя и всех))

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:09

все равно непонятно, он распиарееннее -да, но играл в Челси, ну так......а Кейлор 3 ЛЧ взял с РМ (поправь,если меньше,мог забыть), куда еще распиаренней быть??? проверенный вратарь высокого класса....

1
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:21

Куртуа в то лето был признан лучшим вратарем толи мундиаль был, толи ЕВРО (не помню). Вот и прицепился к нему. Кстати так же и Хамеса взял после очередного мундиаля, где тот (если память не изманяет) 5 мячей сумел забить. Таких дурацких выходок у перЦа не мало , к примеру - ДиМа на выход , купил Бейла(при том Анчи в нем не нуждался), Игуаина на мыло, Бензема в студию и т.д.

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:23

вот...точно....и Куртуа и Хамес...да-да, вспомнил.......ну, это конечно уже бабло,реклама...тк Навас еще мог бы играть и играть и тащить за РМ....эта позиуия на момент продажи не нуждалась в обновлении совершенно!!!!

0
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:29

Для меня Навас 100 раз лучше носатого, хоть и последний в последнее время стабильно играет

0
beorn_n
11 Марта 2021, 01:05

Тейлор просто не подсобил, удалил бы Курзаву и все могло бы быть иначе. Но профессионально отсудил с последовательностью действий. 5 из 5 оценка.

1
Jeyser
11 Марта 2021, 01:14

нуда, за случайное попадание ленгле он дал карточку, а за умышленную блокировку не дал. если ты даёшь в первом случае жёлтую, тогда где во втором случае 100% жёлтая? попахивает подыгрышем другой команде.

0
NOBODY
11 Марта 2021, 01:05

ну за то, теперь болельщикам Барсы можно не переживать за ЛЧ этого года и переключить свое внимание в этом турнире на РМ, по-доброму поддержать его, пожелать ему победы над Аталантой и в дальнейшем хорошей игры.....

1
pol-black
11 Марта 2021, 01:09

угу... после того, что тут высказывали "фанаты Реала"? пожелаем конечно...

1
NOBODY
11 Марта 2021, 01:10

я фан РЕала ))))

2
pol-black
11 Марта 2021, 01:12

ты без кавычек.

1
Vova52
11 Марта 2021, 01:05

Na etom vrode zakanchivaetsia epoxa Messi ronal@do.... Oba vileteli.....

3
Element-22
11 Марта 2021, 01:02

чисто с нейтральной стороны Барса смотрелась достойно и не заслужила того, чтобы в неё плевали. состав, собранный наполовину из непонятных людей да фамилий (лично для меня), отбегал за неделю 120 минут, закамбэчив победителя Лиги Европы, съездил к Осасуне, а сегодня все 90 минут давил, создавал, нагнетал в матче с ПСЖ. тут в принципе всё от нового президента зависит... будет грамотно управлять клубом - не будет 10-летних простоев как у Милана, МЮ...

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 01:24

Да точно. Тут Кумана многие ругают почем зря. А зря - игра становится лучше, с таким не ахти составом погоняли хозяев огого как.

0
NOBODY
11 Марта 2021, 01:01

соглашусь с тем, что пеналь надо было бить не Месси......

1
redwhite1959
11 Марта 2021, 01:00

У "Барсы" - кроме Месси - никто не может попасть в створ из-за пределов штрафной площади. А потому всё стараются закатить мяч в ворота. Но с ПСЖ этот номер сегодня не прошёл. Лучший игрок матча - Вератти. Во втором тайме полностью "выключил" Месси из игры и при этом раз за разом организовывал контратаки своей команды. Понятно, почему хотят в "Барсу" подписать Агуэро - с нынешними напами испанскому гранду удачи не видать в ЛЧ((

0
Шарипов Тахир
11 Марта 2021, 01:05

Конечно, это выглядит как полнейшая беспомощность, когда игроки Барсы, находясь в очень хорошей и ударной позиции, ищут Месси, чтобы отдать ему мяч, а там, как получится. В последние годы получается все хуже и хуже.

7
779
11 Марта 2021, 00:59

Результаты в таких матчах невозможны без удачи, а её сегодня с нами не было.
Не то, чтобы не везло, но и не помогал футбольный бог.
Барса предстала сегодня совершенно иной, чем в испанском матче. Особенно первый тайм был внушительным по качеству игры. Если бы на месте чуть ли не единственного выпадающего из игры Дембеле был бы, к примеру, Суарес, то повтор великого камбека был бы не таким невероятным.
Ну и Навас это сверх уверенность.
Лео - хороший, старательный матч. Гол-пушка.
Замены наоборот ослабили Барсу.
Париж сыграл сверх прагматично, что говорит о взрослении команды. Мбаппе к огромному таланту добавил умение провокациями выбивать защитников соперника. Но это современный футбол.
Барса понравилась и, если принимать во внимание практическую невыполнимость задачи прохода, то оставила позитивное впечатление.

1
pol-black
11 Марта 2021, 01:10

привет! выход Пьянича был скорее от безысходности. или из-за возможных бонусов.

0
779
11 Марта 2021, 01:19

Здравствуй, pol-black!
Куман тройную сделал позднее обычного. Видимо понял, что всё. Игра засыпала и ничего сделать уже нельзя.

1
pol-black
11 Марта 2021, 01:24

скорее всего.

3
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 00:58

о хосподи, когда уже уволят этого модера пишушего такие мегазаголовки.....
«Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ» ....ахренеть!!! А может всетаки ПСЖ победил по итогам двух матчей , был сильнее и заслуженно прошел дальше?

3
Шарипов Тахир
11 Марта 2021, 01:01

Ты прав, заголовки, которые они применяют, иногда, кажется пишет, полный --- сам знаешь кто. Видимо, считают себя охрененными креативзиками.

2
Артур Измаилов
11 Марта 2021, 01:06

Заголовок матча "Интер-Аталанта" вообще был шедевром ))) Один и тот же "креативщик" писал ))

3
beorn_n
11 Марта 2021, 00:57

500 лямов платят и даже пенальти не реаализовать...

1
pol-black
11 Марта 2021, 00:59

завидки берут?

2
beorn_n
11 Марта 2021, 01:02

алексу 1972 500 евро лучше бы платили да фотку месси с автографом тот бы точно забивал).

2
Jeyser
11 Марта 2021, 01:17

вчера заплатили одной семёрке в стенке чтобы он ноги раздвинул во время штрафного)))

1
Шарипов Тахир
11 Марта 2021, 00:57

Ну вот и отмучилась Барса в ЛЧ. Грустно и печально. Но это по-моему, регулярно происходит с 2016 года. Но если раньше всегда была надежда на дальнейшее продвижение после первого матча, то в этом году все было ясно три недели назад. Пока не видно перспектив с таким составом.

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