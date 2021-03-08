Араухо может сыграть с «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Как сообщает As, уругвайский футболист попадёт в заявку каталонцев на матч Лиги чемпионов в том случае, если без болей сможет закончить завтрашнюю тренировку «Барселоны». Напомним, что у Араухо была травма лодыжки, которую он получил в матче против «Севильи».

22-летний футболист принял участие в двадцати одной игре «сине-гранатовых» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт в среду, десятого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась гостевой победой парижан со счётом 4:1.