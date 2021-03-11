Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся ответный поединок между «ПСЖ» и «Барселоной». Команды сыграли вничью в Париже, что позволило чемпиону Франции пройти в следующий этап турнира.

Согласно информации портала Goal, впервые с сезона-2005/2006 в четвертьфинале Лиги чемпионов не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Напомним, что ранее туринский «Ювентус», за который выступает 36-летний португалец, оказался слабее «Порту» (1:2, 3:2).

«Барселона» уступила «ПСЖ» по сумме двух матчей с общим счетом 2:5. На «Камп Ноу» каталонцы проиграли 1:4, а в Париже была зафиксирована ничья 1:1.