Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ривалдо оценил вероятность камбэка «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

09 Марта 2021, 20:16,

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо сделал прогноз на обладателя путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов в паре «ПСЖ» - «Барселона». Испанцы проиграли на своем поле со счетом 1:4.

- Я не думаю, что «Барселона» сделает камбэк, - заявил экс-футболист the Betfair. - Я даже не знаю, верят ли игроки в то, что это возможно. Считаю, что для «Барселоны» забить четыре мяча в Париже - это нерешаемая задача.

- Также я не ожидал такой громадной разницы между «ПСЖ» и «Барселоной» в первом матче при отсутствии Неймара и ди Марии, - добавил Ривалдо.

Матч состоится в среду и начнется в 23:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Ривалдо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола