Ривалдо оценил вероятность камбэка «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

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09 Марта 2021, 20:16,
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Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо сделал прогноз на обладателя путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов в паре «ПСЖ» - «Барселона». Испанцы проиграли на своем поле со счетом 1:4.
- Я не думаю, что «Барселона» сделает камбэк, - заявил экс-футболист the Betfair. - Я даже не знаю, верят ли игроки в то, что это возможно. Считаю, что для «Барселоны» забить четыре мяча в Париже - это нерешаемая задача.
- Также я не ожидал такой громадной разницы между «ПСЖ» и «Барселоной» в первом матче при отсутствии Неймара и ди Марии, - добавил Ривалдо.
Матч состоится в среду и начнется в 23:00.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Ривалдо