Ривалдо оценил вероятность камбэка «Барселоны» в матче с «ПСЖ»

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо сделал прогноз на обладателя путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов в паре «ПСЖ» - «Барселона». Испанцы проиграли на своем поле со счетом 1:4.

- Я не думаю, что «Барселона» сделает камбэк, - заявил экс-футболист the Betfair. - Я даже не знаю, верят ли игроки в то, что это возможно. Считаю, что для «Барселоны» забить четыре мяча в Париже - это нерешаемая задача.

- Также я не ожидал такой громадной разницы между «ПСЖ» и «Барселоной» в первом матче при отсутствии Неймара и ди Марии, - добавил Ривалдо.

Матч состоится в среду и начнется в 23:00.