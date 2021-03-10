Мбаппе улучшил рекорд Месси в Лиге чемпионов

После очередного яркого выступления форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна новый рекорд Лиги чемпионов установил и другой вундеркинд современного футбола - Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Он открыл счет в ответном матче 1/8 финала турнира против «Барселоны». Это 25-й гол футболиста в главном еврокубке, при этом француз стал самым молодым игроком, которому покорилась данная вершина. В возрасте 22 лет и 80 дней Мбаппе забил 25 голов на полгода быстрее, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. В пятерке рекордсменов по скорострельности находятся Рауль, Карим Бензема и Тьерри Анри.