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Мбаппе улучшил рекорд Месси в Лиге чемпионов

10 Марта 2021, 23:56,

После очередного яркого выступления форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна новый рекорд Лиги чемпионов установил и другой вундеркинд современного футбола - Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Он открыл счет в ответном матче 1/8 финала турнира против «Барселоны». Это 25-й гол футболиста в главном еврокубке, при этом француз стал самым молодым игроком, которому покорилась данная вершина. В возрасте 22 лет и 80 дней Мбаппе забил 25 голов на полгода быстрее, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. В пятерке рекордсменов по скорострельности находятся Рауль, Карим Бензема и Тьерри Анри.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
rygen
11 Марта 2021, 00:46

Возможно в этом или в следующем уже будет побито.

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