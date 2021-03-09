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Пике и Араухо не попали в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

09 Марта 2021, 16:09,

Каталонская «Барселона» опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Встречу совершенно точно пропустят два защитника каталонцев – Херард Пике и Рональд Араухо, который продолжают восстанавливаться от травмы. Стоит отметить, что участие уругвайца в матче с «ПСЖ» до последнего момента оставалось под вопросом.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится уже завтра, десятого марта, в 23:00 по московскому времени. Перед каталонцами стоит очень сложная задача, они уступили на своём поле парижанам со счётом 1:4.

В чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают второе место после двадцати шести туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Херард Пике, Рональд Араухо
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 18:51

А кто теперь будет тянуть за футболку Мбаппе...

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