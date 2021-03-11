Маркиньос: «ПСЖ» справился с трудностями благодаря Навасу»

Защитник французского «ПСЖ» Маркиньос высказался о результате ответного поединка против каталонской «Барселоны» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

«Тяжелый поединок. Мы понимали, что эта встреча будет отличаться от первого матча. «Барселона» сыграла намного лучше, чем на «Камп Ноу». По ходу поединка мы столкнулись с трудностями. Мы справились благодаря отличному выступлению нашего голкипера. Кейлор сделал эту игру», - приводит слова бразильского футболиста официальный сайт УЕФА.

Французский клуб одолел каталонский гранд с общим счетом 5:2 (4:1, 1:1) и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.