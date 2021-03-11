Капелло: «ПСЖ» вышел в четвертьфинал благодаря Навасу»

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился впечатлениями от ответного поединка между «ПСЖ» и каталонской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Я разочарован игрой парижского клуба. «ПСЖ» вышел в четвертьфинал благодаря Кейлору Навасу. Если бы Лионель Месси реализовал 11-метровый, исход матча мог быть другим. Французам повезло, они допускали ошибки, но «Барселона» прощала их», - приводит слова итальянского специалиста Сalciomercato.

«ПСЖ» обыграл «Барселону» с общим счетом 5:2 (4:1, 1:1) и шагнул в 1/4 финала престижного турнира.