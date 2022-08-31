Трансфер Икарди в турецкий клуб находится на завершающей стадии

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди находится в шаге от перехода в турецкий «Галатасарай». Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, сделка находится на завершающей стадии.

«Галатасарай» уверен в скором заключении трансфера. У турецкого клуба прекрасные отношения с руководством «ПСЖ», которое согласилось выплачивать большую часть зарплаты аргентинского нападающего.

При этом по окончанию сезона у «Галатасарая» не будет опции выкупа. Спустя год клуб вряд ли сможет позволить себе трансфер на постоянной основе, ведь запросы Икарди по зарплате являются слишком высокими.