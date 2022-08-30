«Эвертон» согласовывает последние детали по трансферу полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе в скором времени должен завершить своё возвращение в «Эвертон». По информации от инсайдера Адриена Гренье, «ириски» согласовывают последние детали трансфера сенегальца, который выступал на «Гудисон Парк» с 2016 по 2019 год.

Ради возвращения в «Эвертон» Гуйе ранее отказался переходить в турецкий «Галатасарай». Игрок хотел оказаться в клубе, который выступает в сильном чемпионате.

Гуйе оказался не нужен новому тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье, который сразу велел руководству избавиться от сенегальца. В прошлом сезоне полузащитник отметился тремя голами в чемпионате Франции.