Галтье: «Саншешу нужно время»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему новичок команды Ренату Саншеш не выходит в стартовом составе. Напомним, что полузащитник сборной Португалии этим летом пополнил ряды «ПСЖ», перейдя из «Лилля» за 15 миллионов евро.

«Это нормально, что пара Витинья-Верратти в центре поля пока смотрится лучше. У Витиньи было время на предсезонку. Ренату же присоединился к нам довольно поздно. Он был очень дисциплинированным, но ему нужно время», – сказал Галтье на пресс-конференции.

В новом сезоне Саншеш уже успел отметиться голом в чемпионате Франции за «ПСЖ». Игрок поразил ворота «Монпелье» в матче второго тура.