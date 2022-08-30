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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Саншешу нужно время»

 
30 Августа 2022 • 15:31 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 12.00 X 7.00 2 1.20
31.08 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему новичок команды Ренату Саншеш не выходит в стартовом составе. Напомним, что полузащитник сборной Португалии этим летом пополнил ряды «ПСЖ», перейдя из «Лилля» за 15 миллионов евро.

«Это нормально, что пара Витинья-Верратти в центре поля пока смотрится лучше. У Витиньи было время на предсезонку. Ренату же присоединился к нам довольно поздно. Он был очень дисциплинированным, но ему нужно время», – сказал Галтье на пресс-конференции.

В новом сезоне Саншеш уже успел отметиться голом в чемпионате Франции за «ПСЖ». Игрок поразил ворота «Монпелье» в матче второго тура.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Ренату Саншеш
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ТУЛУЗА ПСЖ
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