«ПСЖ» в ближайшее время может подписать Дисаси

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Монако» Акселю Дисаси, сообщает журналист Сабер Дефарж.

По информации источника, в воскресенье, 28 августа, стороны провели переговоры на предмет возможного перехода. В ближайшие несколько часов руководство парижан может сделать монегаскам официальное предложение о трансфере.

Действующий контракт 24-лнетнего футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 17 миллионов евро.

За монегасков защитник выступает с лета 2020 года. Всего в составе своей нынешней команды Дисаси провёл 86 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.