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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» пропустил 4 гола от «Труа», проведя тайм в меньшинстве

 
31 Августа 2022 • 21:59 Комментировать
Монако
2:4
Труа
окончен

В матче пятого тура Лиги 1 «Монако» играл дома против «Труа», правда, повторить успех поединка против «ПСЖ» не удалось. Гильермо Марипан открыл счет на 10-й минуте, но в итоге стал антигероем дня, после его фолов соперник дважды забивал, а также они заканчивались карточками. С 44-й минуты монегаски играли вдесятером и в итоге уступили 2:4. Александр Головин вышел на второй тайм.

«Монако» всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Монако2:4Труа
(1:0) Марипан Гильермо10'  
  22'Тардьё Флориан (1:1)
  45' (1:2)
  48'Бальде Мама (1:3)
(2:3) Фофана Юссуф63'  
  78'Сальмье Йоанн (2:4)
Нюбель АлександрДисаси АксельМарипан Гильермо  21'  44'Сарр Маланг 46' (Агилар Рубен ( 46'  48') Скардовелли Вандерсон 46' (Головин Александр ( 46') Якобс ИсмаилФофана ЮссуфКамара Мохамед VII 81' (Лукас Жан ( 81') Минамино Такуми 46' (Бадьяшиль Бенуа ( 46') Бен-Йеддер Виссам 54' (Дьятта Крепен ( 54') Эмболо Брель
Запасные: Матазо ЭлиоКайо ЭнрикеДидийон ТомасАклиоче Махнес
Галлон ГотьеПоросо ДжаксонПалмер-Браун Эрик  58'Сальмье ЙоаннБальде ТьерноЯде Папа Ндиага 64' (Лопеш Рони ( 64') Н'Гессан КуамеТардьё Флориан 85' (Дингом Тристан ( 85') Рипар Рено 64' (Ларуси Яссер ( 64') Бальде Мама 71' (Угбо Ике ( 71') Зукру Танги
Запасные: Мулен ЖессиШавалерин КсавьеРами Адиль
31 августа. Стадион "Луи II".

 

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Монако Труа
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окончен Анже 2:4 Реймс 2.65 3.25 2.75
окончен Страсбург 1:1 Нант 1.92 3.60 4.00
окончен Монако 2:4 Труа 1.37 5.30 7.90
Идет 35 минута Лилль 1:2 Ницца 1.98 3.50 3.90
Идет 34 минута Марсель 0:0 Клермон
Идет 35 минута Ланс 2:0 Лорьян 1.50 4.40 6.50
Идет 35 минута Ренн 0:0 Брест 1.45 4.60 6.80
Идет 34 минута Тулуза 0:0 ПСЖ 10.50 7.20 1.25
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