«Монако» пропустил 4 гола от «Труа», проведя тайм в меньшинстве

В матче пятого тура Лиги 1 «Монако» играл дома против «Труа», правда, повторить успех поединка против «ПСЖ» не удалось. Гильермо Марипан открыл счет на 10-й минуте, но в итоге стал антигероем дня, после его фолов соперник дважды забивал, а также они заканчивались карточками. С 44-й минуты монегаски играли вдесятером и в итоге уступили 2:4. Александр Головин вышел на второй тайм.
«Монако» всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Марипан Гильермо10'
|22'Тардьё Флориан (1:1)
|45' (1:2)
|48'Бальде Мама (1:3)
|(2:3) Фофана Юссуф63'
|78'Сальмье Йоанн (2:4)
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо 21'• 44'Сарр Маланг46' (Агилар Рубен (46') • 48'Скардовелли Вандерсон46' (Головин Александр (46') •Якобс Исмаил•Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII81' (Лукас Жан (81') •Минамино Такуми46' (Бадьяшиль Бенуа (46') •Бен-Йеддер Виссам54' (Дьятта Крепен (54') •Эмболо Брель
Запасные: Матазо Элио•Кайо Энрике•Дидийон Томас•Аклиоче Махнес
Галлон Готье•Поросо Джаксон•Палмер-Браун Эрик• 58'Сальмье Йоанн•Бальде Тьерно•Яде Папа Ндиага64' (Лопеш Рони (64') •Н'Гессан Куаме•Тардьё Флориан85' (Дингом Тристан (85') •Рипар Рено64' (Ларуси Яссер (64') •Бальде Мама71' (Угбо Ике (71') •Зукру Танги
Запасные: Мулен Жесси•Шавалерин Ксавье•Рами Адиль
31 августа. Стадион "Луи II".
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