«Монако» пропустил 4 гола от «Труа», проведя тайм в меньшинстве

В матче пятого тура Лиги 1 «Монако» играл дома против «Труа», правда, повторить успех поединка против «ПСЖ» не удалось. Гильермо Марипан открыл счет на 10-й минуте, но в итоге стал антигероем дня, после его фолов соперник дважды забивал, а также они заканчивались карточками. С 44-й минуты монегаски играли вдесятером и в итоге уступили 2:4. Александр Головин вышел на второй тайм.

«Монако» всего в очке над зоной вылета.