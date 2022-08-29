«ПСЖ» придётся выложить огромную сумму, чтобы убедить «Монако» отпустить Дисаси

«ПСЖ» придётся серьёзно постараться, чтобы заполучить защитника «Монако» Акселя Дисаси. По информации от журналиста Адриена Гренье, «монегаски» будут готовы расстаться со своим футболистом только за огромную сумму.

Напомним, что Дисаси является альтернативой Милану Шкриньяру из «Интера», которого «нерадзурри» в конечном итоге отказались отпускать в Париж.

Дисаси в прошлом сезоне зарекомендовал себя как одного из лучших центральных защитников Лиги 1, выступая в связке с Бенуа Бадиашилем, который тоже входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов.

Пока что всё идёт к тому, что Дисаси останется в «Монако» на следующий сезон.