«РБ Лейпциг» ведёт переговоры по аренде защитника «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» намерен арендовать центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло в последние часы трансферного окна.

В настоящий момент клубы продолжают обсуждать условия аренды, в которую, судя по всему, будет включена опция выкупа. Согласно сведениям L’Equipe, немецкий клуб сможет выкупить сенегальского футболиста за 20 млн евро.

Ранее на Абду Диалло претендовал итальянский «Милан», но переход так и не состоялся из-за высокой зарплаты 26-летнего игрока.

В нынешней кампании Диалло оставался на скамейке запасных во всех официальных матчах «ПСЖ». Контракт центрбека действует до 2024 года.