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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» ведёт переговоры по аренде защитника «ПСЖ»

 
31 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
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Через 0 ч. 52 мин.

«РБ Лейпциг» намерен арендовать центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло в последние часы трансферного окна.

В настоящий момент клубы продолжают обсуждать условия аренды, в которую, судя по всему, будет включена опция выкупа. Согласно сведениям L’Equipe, немецкий клуб сможет выкупить сенегальского футболиста за 20 млн евро.

Ранее на Абду Диалло претендовал итальянский «Милан», но переход так и не состоялся из-за высокой зарплаты 26-летнего игрока.

В нынешней кампании Диалло оставался на скамейке запасных во всех официальных матчах «ПСЖ». Контракт центрбека действует до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Абду Диалло Трансферы футбола - лето 2022
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ТУЛУЗА ПСЖ
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