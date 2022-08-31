Воспитанник «Тулузы» будет выступать в Германии

Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем сайте объявила о трансфере 22-летнего французского полузащитника Натана Нгуму, который покинет «Тулузу» после долгих лет выступлений в этом клубе. Нгуму присоединился к клубу в шестилетнем возрасте, а с 2019 года выступает во взрослой команде. Речь идет о полноценном трансфере футболиста, который подписал с немецким клубом пятилетний контракт, сроком до 30 июня 2027 года.

Нгуму привлекался к выступлениям в юношеских и молодежных сборных Франции, проведя за них в общей сложности шесть матчей, в том числе и на юношеском чемпионате Европы в 2019 году.