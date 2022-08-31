Рамос может впервые получить капитанскую повязку в «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может провести свой первый матч в качестве капитана парижан.

Действующий капитан «ПСЖ» Маркиньос, вероятно, не сыграет в предстоящем матче Лиги 1 против «Тулузы», как и вице-капитан Преснел Кимпембе. Как сообщает издание L’equipe, именно 36-летний испанец выведет команду на поле в качестве капитана, если оба игрока окажутся вне состава.

С начала новой кампании Серхио Рамос принял участие в пяти матчах парижан, отметившись одним забитым мячом. В общей сложности на счету экс-игрока «Реала» уже 18 игр в цветах французского гранда.

Поединок «Тулузы» против «ПСЖ» состоится 31 августа.