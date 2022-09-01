Галтье объяснил, почему заменил Месси и Неймара

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о заменах суперзвёзд в матче против «Тулузы».

Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:0. Неймар отметился забитым мячом, а Месси дважды ассистировал. Бразилец был заменён уже на 68-й минуте, аргентинец отправился на скамейку на 83-й.

«Решение о заменах принимается в зависимости от событий матча. Я видел, как Неймар получил два сильных удара, и в связи с этим решил приберечь его. Мне не хотелось, чтобы он расстраивался. Что касается Месси, то я решил позволить ему отдохнуть в конце игры», – сказал Галтье в послематчевом интервью.