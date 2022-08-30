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Чемпионат Италии. Серия А

Галтье подтвердил уход Паредеса в клуб Серии А

 
30 Августа 2022 • 14:58 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1 1.27 X 5.50 2 13.00
31.08 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил уход полузащитника Леандро Паредеса в туринский «Ювентус». Аргентинский хавбек присоединится к «старой синьоре» на правах аренды с правом выкупа.

«Паредес не будет включён в состав на завтрашний матч, так как он согласовал условия контракта с «Ювентусом», – сказал французский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Серии А в составе «Ромы». Оттуда футболист перешёл в петербургский «Зенит», где не выиграл ни одного трофея. За «ПСЖ» аргентинец выступает с 2019 года.

В новом сезоне Паредес отметился одним ассистом в трёх матчах чемпионата Франции.

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Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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