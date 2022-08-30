Галтье подтвердил уход Паредеса в клуб Серии А

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил уход полузащитника Леандро Паредеса в туринский «Ювентус». Аргентинский хавбек присоединится к «старой синьоре» на правах аренды с правом выкупа.

«Паредес не будет включён в состав на завтрашний матч, так как он согласовал условия контракта с «Ювентусом», – сказал французский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что Паредес ранее выступал в Серии А в составе «Ромы». Оттуда футболист перешёл в петербургский «Зенит», где не выиграл ни одного трофея. За «ПСЖ» аргентинец выступает с 2019 года.

В новом сезоне Паредес отметился одним ассистом в трёх матчах чемпионата Франции.