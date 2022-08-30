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Стало известно, сколько заплатит «Эвертон» за покупку Гуйе у «ПСЖ»

 
30 Августа 2022 • 21:31 Комментировать
Лидс
0:0
Эвертон
1-й тайм

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе возвращается в свой прежний клуб – «Эвертон».

Уже сегодня вечером сенегалец прибудет в Англию, чтобы завершить переход. В случае успешного прохождения медосмотра, который запланирован на среду, 32-летний опорный хавбек заключит с «Эвертоном» двухлетний контракт с возможностью автоматического однолетнего продления. По данным журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» заработает на продаже порядка 10 млн евро.

Защищая цвета парижан на протяжении трёх лет, Идрисса Гуйе провёл 111 матчей во всех турнирах, записав себе в актив семь голов и шесть ассистов.

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Эвертон ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИДС ЭВЕРТОН
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