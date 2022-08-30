Галтье – о Шкриньяре: «Не могу сказать, что всё кончено»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал исключать возможный приход в команду центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Напомним, что парижане почти всё лето пытались приобрести словака, но «нерадзурри» отказывались его отпускать за сумму менее 70 миллионов евро.

«Я не могу сказать, что всё кончено. Он являлся нашей целью уже долгое время, но переговоры с «Интером» проходили очень тяжело. Тем не менее, до конца трансферного окна осталось менее 48 часов», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, что «ПСЖ» также не смог приобрести Акселя Дисаси из «Монако», который был альтернативой Шкриньяру.