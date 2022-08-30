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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» рассчитывает купить Солера за 15-17 миллионов евро

 
30 Августа 2022 • 10:41 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 12.00 X 7.00 2 1.20
31.08 22:00

«ПСЖ» всерьёз намерен выкупить у «Валенсии» полузащитника Карлоса Солера. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Адриен Гренье, парижане рассчитывают заплатить за испанца 15-17 миллионов евро, так как у футболиста остался всего год по контракту с «летучими мышами».

Напомним, что Солер ранее дал понять руководству о своём намерении покинуть клуб этим летом. Тем не менее, до сих пор ни один клуб не проявил к Карлосу предметного интереса. «ПСЖ» собирается воспользоваться отсутствием конкуренции и приобрести 25-летнего игрока.

Универсальность Солера позволяет ему сыграть на обоих флангах атаки. Также футболист способен выступать на позиции «десятки».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия ПСЖ Карлос Солер Трансферы футбола - лето 2022
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