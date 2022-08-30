«ПСЖ» рассчитывает купить Солера за 15-17 миллионов евро

«ПСЖ» всерьёз намерен выкупить у «Валенсии» полузащитника Карлоса Солера. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Адриен Гренье, парижане рассчитывают заплатить за испанца 15-17 миллионов евро, так как у футболиста остался всего год по контракту с «летучими мышами».

Напомним, что Солер ранее дал понять руководству о своём намерении покинуть клуб этим летом. Тем не менее, до сих пор ни один клуб не проявил к Карлосу предметного интереса. «ПСЖ» собирается воспользоваться отсутствием конкуренции и приобрести 25-летнего игрока.

Универсальность Солера позволяет ему сыграть на обоих флангах атаки. Также футболист способен выступать на позиции «десятки».