«Фулхэм» согласовал трансфер защитника «ПСЖ»

Лондонский «Фулхэм» договорился с «ПСЖ» о трансфере левого защитника Левена Кюрзава. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали сделку, а сам игрок принял условия «дачников» по зарплате.

Кюрзава оказался не нужен новому тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье, поэтому французу этим летом было указано на дверь. В скором времени Левен прибудет в Лондон и подпишет с «Фулхэмом» контракт после прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне 29-летний Кюрзава не провёл ни одного матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции. В парижском клубе защитник оказался в 2015 году, когда перешёл из «Монако».