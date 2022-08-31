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«Фулхэм» согласовал трансфер защитника «ПСЖ»

 
31 Августа 2022 • 14:27 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 55 мин.

Лондонский «Фулхэм» договорился с «ПСЖ» о трансфере левого защитника Левена Кюрзава. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали сделку, а сам игрок принял условия «дачников» по зарплате.

Кюрзава оказался не нужен новому тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье, поэтому французу этим летом было указано на дверь. В скором времени Левен прибудет в Лондон и подпишет с «Фулхэмом» контракт после прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне 29-летний Кюрзава не провёл ни одного матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции. В парижском клубе защитник оказался в 2015 году, когда перешёл из «Монако».

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