Неймар установил личный рекорд результативности

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продлил собственную голевую серию.

Поразив ворота «Тулузы» в поединке чемпионата Франции (3:0), Неймар отличился в своём десятом матче подряд во всех турнирах – самая продолжительная результативная серия в карьере 30-летнего бразильца, сообщает Opta. За обозначенный период форвард трижды забивал за сборную Бразилии, а также 11 раз поражал сетку ворот соперников «ПСЖ».

На данный момент именно Неймар лидирует в Лиге 1 как по забитым голам, так и по результативным передачам: в активе звезды парижан уже 13 результативных действий (7+6) – на семь больше, чем у ближайшего преследователя Лионеля Месси.