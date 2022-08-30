Сарабия и Кимпембе пропустят матч с «Тулузой»

Футболисты «ПСЖ» Пабло Сарабия и Преснел Кимпембе не помогут своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции против «Тулузы». Поединок стартует завтра в 22:00 по московскому времени.

Отмечается, что у оба футболиста получили небольшие травмы. Сарабия останется под наблюдением в ближайшие 48 часов из-за повреждения левой ноги. Кимпембе, в свою очередь, травмировал икру в последнем матче против «Монако».

Напомним, что после 4 первых туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 10 очками. Столько же набрали «Марсель» и «Ланс», у которых хуже разница забитых и пропущенных