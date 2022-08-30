Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис прибыл на медосмотр в «ПСЖ». Ожидается, что сегодня парижский клуб официально объявит о трансфере испанского хавбека. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отметим, что Руис обойдётся «ПСЖ» всего в 22 миллиона евро. У футболиста остаётся всего год по контракту с «Наполи», с которым испанец не захотел продлевать соглашение ради перехода в более сильную команду.

Руиса ранее связывали с переходом в мадридский «Реал». «Сливочные» рассчитывали на то, чтобы подписать полузащитника следующим летом на правах свободного агента.