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Руис прибыл на медосмотр в «ПСЖ»

 
30 Августа 2022 • 14:13 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 12.00 X 7.00 2 1.20
31.08 22:00

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис прибыл на медосмотр в «ПСЖ». Ожидается, что сегодня парижский клуб официально объявит о трансфере испанского хавбека. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отметим, что Руис обойдётся «ПСЖ» всего в 22 миллиона евро. У футболиста остаётся всего год по контракту с «Наполи», с которым испанец не захотел продлевать соглашение ради перехода в более сильную команду.

Руиса ранее связывали с переходом в мадридский «Реал». «Сливочные» рассчитывали на то, чтобы подписать полузащитника следующим летом на правах свободного агента.

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ПСЖ Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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