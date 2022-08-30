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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паредеса у «Ювентуса» всерьёз хочет перехватить топ-клуб АПЛ

 
30 Августа 2022 • 15:38 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.45 X 4.50 2 7.00
31.08 21:30

У полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса появился вариант с переездом в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Ромео Агрести, аргентинца активно пытается перехватить лондонский «Арсенал», который как раз ищет нового полузащитника.

Несколько минут назад главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Паредес согласовал условия контракта с «Ювентусом». Источник сообщает, что аргентинец пока больше предпочитает вариант с переездом в Турин, нежели трансфер в «Арсенал».

Напомним, что «Ювентус» уже договорился с «ПСЖ» об аренде Паредеса с последующей опцией выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.35 2.25
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.08 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.70 4.20 1.58
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