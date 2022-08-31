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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар настиг Паулету в списке лучших бомбардиров парижского «ПСЖ»

 
31 Августа 2022 • 23:13 Комментировать
Тулуза
0:3
ПСЖ
окончен

В матче пятого тура чемпионата Франции «ПСЖ» сражается в гостях с «Тулузой» и в конце первого тайма парижанам удалось открыть счет благодаря усилиям Неймара, которого ссора с Мбаппе явно подхлестнула и зарядила на конкуренцию. Бразильский нападающий забил свой 109-й гол в составе «ПСЖ» и сравнялся с Паулетой, который долгое время был лучшим голеадором в истории клуба, но отныне делит лишь четвертую строчку с Неймаром.

Впереди же такие игроки, как Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани - тройка лучших бомбардиров в истории парижского клуба.

Следить за событиями поединка между «Тулузой» и «ПСЖ» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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окончен Марсель 1:0 Клермон
окончен Ланс 5:2 Лорьян 1.50 4.40 6.50
окончен Ренн 3:1 Брест 1.45 4.60 6.80
окончен Тулуза 0:3 ПСЖ 10.50 7.20 1.25
окончен Лилль 1:2 Ницца 1.98 3.50 3.90
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