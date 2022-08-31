Неймар настиг Паулету в списке лучших бомбардиров парижского «ПСЖ»

В матче пятого тура чемпионата Франции «ПСЖ» сражается в гостях с «Тулузой» и в конце первого тайма парижанам удалось открыть счет благодаря усилиям Неймара, которого ссора с Мбаппе явно подхлестнула и зарядила на конкуренцию. Бразильский нападающий забил свой 109-й гол в составе «ПСЖ» и сравнялся с Паулетой, который долгое время был лучшим голеадором в истории клуба, но отныне делит лишь четвертую строчку с Неймаром.

Впереди же такие игроки, как Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани - тройка лучших бомбардиров в истории парижского клуба.

Следить за событиями поединка между «Тулузой» и «ПСЖ» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.