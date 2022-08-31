«ПСЖ» продолжит платить Дракслеру большую часть зарплаты во время аренды

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер в скором времени отправится в португальскую «Бенфику».

Лиссабонцы согласовали с «ПСЖ» условия аренды немецкого футболиста. Цена вопроса составит порядка 2,5 млн евро, при этом французский гранд продолжит выплачивать Дракслеру основную часть его зарплаты, докладывает журналист Бруно Андраде. Сообщается также, что у «Бенфики» не будет опции выкупа 28-летнего игрока за фиксированную сумму.

Юлиан Дракслер провёл 198 матчей за «ПСЖ», отметившись 26 голами и 41 результативной передачей, но в текущем сезоне ещё не появлялся на поле.