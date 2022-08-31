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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продолжит платить Дракслеру большую часть зарплаты во время аренды

 
31 Августа 2022 • 20:48 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 10.50 X 7.20 2 1.25
Через 0 ч. 52 мин.

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер в скором времени отправится в португальскую «Бенфику».

Лиссабонцы согласовали с «ПСЖ» условия аренды немецкого футболиста. Цена вопроса составит порядка 2,5 млн евро, при этом французский гранд продолжит выплачивать Дракслеру основную часть его зарплаты, докладывает журналист Бруно Андраде. Сообщается также, что у «Бенфики» не будет опции выкупа 28-летнего игрока за фиксированную сумму.

Юлиан Дракслер провёл 198 матчей за «ПСЖ», отметившись 26 голами и 41 результативной передачей, но в текущем сезоне ещё не появлялся на поле.

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