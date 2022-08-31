Руис – о переходе в «ПСЖ»: «Делить раздевалку с лучшими игроками мира – большая гордость»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис поделился впечатлениями от трансфера.

26-летний полузащитник обошёлся парижскому гранду в 21,5 млн евро без учёта бонусов. На протяжении предыдущих четырёх лет испанец выступал за «Наполи».

«Очень рад начать новый этап карьеры во Франции. Горжусь тем, что попал в один из лучших клубов в европейском футболе. Это большой вызов, который мотивирует отдавать все силы. «ПСЖ» – невероятный клуб, продолжающий своё развитие, и мне необходимо показывать свою лучшую игру, чтобы соответствовать требованиям. Возможность делить раздевалку с лучшими игроками мира, которые здесь выступают, – большая гордость», – заявил Фабиан Руис в приветственном интервью официальному сайту «ПСЖ».