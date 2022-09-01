Галтье отметил игру Месси, Неймара и Мбаппе в матче с «Тулузой»

Наставник столичного «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с представителями СМИ после крупной гостевой победы над «Тулузой» (3:0) в матче пятого тура чемпионата Франции.

«Было очень важно набрать три очка после осечки с «Монако». Мы понимали, что с «Тулузой» будет нелегко, это хорошо организованный коллектив. Но мы усердно работали на поле и создали много моментов.

Месси сделал два голевых паса, Неймар снова отметился голом. Еще один мяч в активе Мбаппе. Мне бы хотелось поздравить подопечных с этим успехом», - передает слова тренера пресс-служба парижского клуба.

После пяти туров «ПСЖ» набрал 13 баллов и лидирует в турнирной таблице Лиги 1.