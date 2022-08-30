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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за травмы

 
30 Августа 2022 • 12:42 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 12.00 X 7.00 2 1.20
31.08 22:00

Центральный защитник и вице-капитан «ПСЖ» Преснел Кимпембе не тренировался сегодня в общей группе из-за травмы. По информации от инсайдера Адриена Гренье, француз продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что «ПСЖ» этим летом был готов расстаться с Кимпембе, но сам игрок не захотел покидать команду. Француза хотел видеть в своём составе главный тренер «Челси» Томас Тухель, который уже работал с защитником, когда возглавлял парижан.

Источник также добавляет, что сегодня в общей группе «ПСЖ» тренировались Леандро Паредес и Кейлор Навас. Оба футболиста близки к переходу в клубы из Серии А – костариканец должен присоединиться к «Наполи», а аргентинец к «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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