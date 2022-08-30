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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «ПСЖ» лично взялся за трансфер Шкриньяра

 
30 Августа 2022 • 11:58 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Кремонезе
1 1.15 X 8.00 2 18.00
Через 8 ч. 32 мин.

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич очень близок к трансферу в «Вулверхэмптон». После того, как клубы согласовали между собой сумму компенсации в размере 20 миллионов евро, австриец отправился в Англию на медосмотр. О прибытии футболиста в Англию уже сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Калайджич уже давно согласовал с «Вулверхэмптоном» условия личного контракта. «Манчестер Юнайтед» тоже интересовался футболистом, но «красные дьяволы» уже переключились на другие варианты.

Калайджич в этом сезоне отметился тремя ассистами в немецкой Бундеслиге. Австриец за две последние кампании забил 22 гола в чемпионате.

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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2022 в 12:24
Авторы не ту кнопку нажали..
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30.08  19:30 Сассуоло ... Милан 5.50 4.20 1.60
30.08  21:45 Рома ... Монца 1.27 6.00 11.00
30.08  21:45 Интер Милан ... Кремонезе 1.15 8.00 18.00
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