«Галатасарай» арендует Икарди без опции выкупа

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди присоединится к «Галатасараю» на правах аренды.

Жена и агент 29-летнего аргентинца Ванда Нара провела переговоры с представителями турецкого клуба на прошлой неделе, сообщив о готовности Икарди к переходу. Проблема заключалась в нежелании «ПСЖ» отдавать игрока в аренду без опции выкупа, но теперь, как сообщает журналист Санти Ауна, клубы близки к согласию – в арендном договоре не будет прописана возможность выкупа. Сам футболист надеется, что сделка будет оформлена как можно быстрее.

В 92 матчах за «ПСЖ» Мауро Икарди отметился 38 голами и десять раз ассистировал товарищам по команде.