Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» арендует Икарди без опции выкупа

 
30 Августа 2022 • 23:40 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
1 11.50 X 6.90 2 1.23
Через 22 ч. 7 мин.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди присоединится к «Галатасараю» на правах аренды.

Жена и агент 29-летнего аргентинца Ванда Нара провела переговоры с представителями турецкого клуба на прошлой неделе, сообщив о готовности Икарди к переходу. Проблема заключалась в нежелании «ПСЖ» отдавать игрока в аренду без опции выкупа, но теперь, как сообщает журналист Санти Ауна, клубы близки к согласию – в арендном договоре не будет прописана возможность выкупа. Сам футболист надеется, что сделка будет оформлена как можно быстрее.

В 92 матчах за «ПСЖ» Мауро Икарди отметился 38 голами и десять раз ассистировал товарищам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУЛУЗА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  20:00 Лион ... Осер 1.28 6.20 9.50
31.08  20:00 Страсбург ... Нант 1.85 3.75 4.30
31.08  20:00 Монако ... Труа 1.35 5.40 8.50
31.08  20:00 Монпелье ... Аяччо 2.08 3.40 3.70
31.08  20:00 Анже ... Реймс 2.50 3.30 2.95
31.08  22:00 Ланс ... Лорьян 1.55 4.30 6.10
31.08  22:00 Тулуза ... ПСЖ 11.50 6.90 1.23
31.08  22:00 Лилль ... Ницца 2.00 3.60 3.75
31.08  22:00 Марсель ... Клермон
31.08  22:00 Ренн ... Брест 1.47 4.80 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
23:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «ПСЖ» полностью согласовали аренду Паредеса
23:40 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» арендует Икарди без опции выкупа
21:31 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатит «Эвертон» за покупку Гуйе у «ПСЖ»
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов с самыми высокими расходами за последние десять лет 1
15:38 · Англия. Премьер-лига
Паредеса у «Ювентуса» всерьёз хочет перехватить топ-клуб АПЛ
15:31 · Франция. Лига 1
Галтье: «Саншешу нужно время»
14:58 · Италия. Серия А
Галтье подтвердил уход Паредеса в клуб Серии А
14:50 · Италия. Серия А
Галтье – о Шкриньяре: «Не могу сказать, что всё кончено»
14:44 · Италия. Серия А
Галтье: «Мы давно нацелились на Руиса»
14:19 · Франция. Лига 1
Сарабия и Кимпембе пропустят матч с «Тулузой»
14:13 · Италия. Серия А
Руис прибыл на медосмотр в «ПСЖ»
13:54 · Франция. Лига 1
Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью 3
13:26 · Россия. Первая лига
Экс-игрок тульского «Арсенала» перешёл в «Бордо» официально
12:42 · Франция. Лига 1
Кимпембе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за травмы
11:58 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» лично взялся за трансфер Шкриньяра 1
Все новости
Рекомендуем