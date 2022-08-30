«Ювентус» и «ПСЖ» полностью согласовали аренду Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Ювентуса».

Клубы урегулировали все условия сделки. В среду аргентинец пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Ювентусом», докладывает издание Relevo. Туринцы арендуют Паредеса с обязательством выкупа примерно за 20 млн евро при достижении определённых условий. По некоторым данным, соглашение хавбека будет рассчитано на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Приближающийся уход Паредеса недавно подтвердил рулевой парижан Кристоф Галтье, не включивший 28-летнего игрока на ближайший матч.