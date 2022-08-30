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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «ПСЖ» полностью согласовали аренду Паредеса

 
30 Августа 2022 • 23:51 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1 1.27 X 5.50 2 13.00
Через 20 ч. 31 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Ювентуса».

Клубы урегулировали все условия сделки. В среду аргентинец пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Ювентусом», докладывает издание Relevo. Туринцы арендуют Паредеса с обязательством выкупа примерно за 20 млн евро при достижении определённых условий. По некоторым данным, соглашение хавбека будет рассчитано на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Приближающийся уход Паредеса недавно подтвердил рулевой парижан Кристоф Галтье, не включивший 28-летнего игрока на ближайший матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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