Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Боня — об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью: «У него сработал животный инстинкт»

 
31 Августа 2022 • 12:10 Комментировать (2)
Тулуза
...
ПСЖ
1 11.50 X 6.90 2 1.23
Через 8 ч. 27 мин.

Телеведущая Виктория Боня прокомментировал информацию о романе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью Инес Рау.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и 32-летняя Рау были запечатлены вместе на яхте, а также на Каннском кинофестивале.

По мнению Бони, в данном случае у 23-летнего футболиста сработал животный инстинкт.

«Я знаю Мбаппе лично. Он увидел красивую обложку и ему всё равно. В таком возрасте у футболистов нет желания заводить семью. Мол, дайте мне повеселиться», — приводит слова Бони «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провёл три матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Виктория Боня Инес Рау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУЛУЗА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Горчица+
31 Августа 2022 в 12:17
У каждого свой вкус - сказал индус, слезая с обезьяны.
Школьная поговорка.
Sergey999
31 Августа 2022 в 12:16
Похоже все проститутки знают Мбаппе лично)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  20:00 Лион ... Осер 1.28 6.20 9.50
31.08  20:00 Страсбург ... Нант 1.88 3.70 4.10
31.08  20:00 Монако ... Труа 1.35 5.40 8.50
31.08  20:00 Монпелье ... Аяччо 2.07 3.40 3.70
31.08  20:00 Анже ... Реймс 2.50 3.30 2.90
31.08  22:00 Ланс ... Лорьян 1.50 4.40 6.40
31.08  22:00 Тулуза ... ПСЖ 11.50 6.90 1.23
31.08  22:00 Лилль ... Ницца 1.95 3.60 3.95
31.08  22:00 Марсель ... Клермон
31.08  22:00 Ренн ... Брест 1.47 4.70 6.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
12:10 · Франция. Лига 1
Боня — об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью: «У него сработал животный инстинкт» 2
11:50 · Англия. Премьер-лига
Гуйе прибыл на медосмотр в «Эвертоне»
11:05 · Испания. Ла Лига
Дракслер заинтересовал клуб из Ла Лиги
09:42 · Франция. Лига 1
Трансфер Икарди в турецкий клуб находится на завершающей стадии
07:29 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о будущем Наваса в «ПСЖ»
07:17 · Испания. Ла Лига
Раскрыты детали трансфера Солера в «ПСЖ»
07:00 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил, зачем договаривается с игроками «ПСЖ» о заменах
06:46 · Франция. Лига 1
Жуниньо рассказал о недостатке звёздного трио Месси - Неймар - Мбаппе
06:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Кофрие высказался о переходе во французский клуб
04:35 · Франция. Лига 2
«Сент-Этьен» бросает то в жар, то в холод - после рекордно крупного поражения команда уничтожила «Бастию»
02:35 · Германия. Бундеслига
Воспитанник «Тулузы» будет выступать в Германии
02:25 · Италия. Серия А
Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по Кейлору Навасу зашли в тупик
02:13 · Франция. Лига 1
Рамос может впервые получить капитанскую повязку в «ПСЖ»
01:57 · Франция. Лига 1
Руис – о переходе в «ПСЖ»: «Делить раздевалку с лучшими игроками мира – большая гордость»
00:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» объявил о подписании Фабиана Руиса из «Наполи» официально
Все новости
Рекомендуем