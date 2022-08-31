Боня — об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью: «У него сработал животный инстинкт»

Телеведущая Виктория Боня прокомментировал информацию о романе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с трансгендерной моделью Инес Рау.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и 32-летняя Рау были запечатлены вместе на яхте, а также на Каннском кинофестивале.

По мнению Бони, в данном случае у 23-летнего футболиста сработал животный инстинкт.

«Я знаю Мбаппе лично. Он увидел красивую обложку и ему всё равно. В таком возрасте у футболистов нет желания заводить семью. Мол, дайте мне повеселиться», — приводит слова Бони «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провёл три матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами.