Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью

Нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, отношения Мбаппе и Рау длятся уже несколько месяцев. Ранее папарацци смогли запечатлеть 23-летнего футболиста и модель во время их совместного отдыха на яхте, а в прошлом году они были замечены вместе во время Каннского кинофестиваля. Рау — первая трансгендерная модель, которой удалось попасть на обложку Playboy.

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Свою следующую встречу парижане проведут 31 августа против «Тулузы». Начало — в 22:00 по московскому времени.