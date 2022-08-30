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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью

 
30 Августа 2022 • 13:54 Комментировать (1)
Тулуза
...
ПСЖ
1 12.00 X 7.00 2 1.20
31.08 22:00

Нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, отношения Мбаппе и Рау длятся уже несколько месяцев. Ранее папарацци смогли запечатлеть 23-летнего футболиста и модель во время их совместного отдыха на яхте, а в прошлом году они были замечены вместе во время Каннского кинофестиваля. Рау — первая трансгендерная модель, которой удалось попасть на обложку Playboy.

В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Свою следующую встречу парижане проведут 31 августа против «Тулузы». Начало — в 22:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Инес Рау
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ТУЛУЗА ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2022 в 14:11
А-ха-ха-ха..
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