Галтье прокомментировал последние известия о возможном приходе Шкриньяра в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье по-прежнему не исключает подписания защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Несколькими днями ранее французский наставник уже признался, что «ПСЖ» не выбыл из гонки, и теперь продолжает настаивать на своём.

«Надеюсь, наш состав пополнится ещё одним центральным защитником. Удастся ли нам это? Не знаю, подождём до завтра. Шкриньяр? Возможно, потому что рынок ещё не закрыт, но я не могу сказать точно», – поведал Галтье после сегодняшнего матча против «Тулузы», который завершился победой парижан со счётом 3:0.

Согласно сведениям СМИ, «ПСЖ» может предложить порядка 70 млн евро за Милана Шкриньяра в последние часы летнего трансферного окна.