«ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» лидируют после побед в пятом туре

В чемпионате Франции завершились очередные матчи пятого тура. Лидеры, «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель», синхронно победили. Парижане были сильнее «Тулузы» (3:0) благодаря голам Неймара, Килиана Мбаппе и Хуана Берната. «Ланс» вовсе забил пять мячей «Лорьяну» (5:2), а «Марсель» скромно дома переиграл «Клермон» - 1:0.
Протокол игры
|37' Неймар (0:1)
|50' Мбаппе Килиан (0:2)
|90' Бернат Хуан (0:3)
Дюпе Максим • Руо Антони • Николаесен Расмус 46' ( Коста Логан ( 46') • Диарра Мусса • Деслер Миккел • Занден Оливер 63' ( Chaibi Fares ( 63') • Ратао Рафаэл • 64'Спирингс Стейн • Ван ден Бомен Бранко 76' ( Деягере Брехт ( 76') • Абухлал Закария 63' ( Силла Иссиага ( 63') • Даллинга Тийс 76' ( Онаиу Адо ( 76')
Запасные: Беграуи Янис • Kevin Keben • Генро Денис • Хауг Кьетил
Доннарумма Джанлуиджи • Рамос Серхио • Маркиньос Маркос • Данилу Перейра • Мукиэле Норди • Мендеш Нуну 83' ( Хакими Ашраф ( 83') • Верратти Марко 68' ( Саншеш Ренату ( 68') • Витинью II 90' ( Заир-Эмери Уоррен ( 90') • Месси Лионель 83' ( Бернат Хуан ( 83') • Мбаппе Килиан • Неймар 68' ( Экитик Юго ( 68')
Запасные: Рико Серхио • Битшиабу Эль-Шадай • Навас Кейлор
31 августа. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
|(1:0) Сотока Флориан24'
|(2:0) Саид Уэсли28'
|41'Моффи Теремас (2:1)
|50'Моффи Теремас (2:2)
|(3:2) Абдул-Самед Салис57'
|(4:2) Сотока Флориан77'
|(5:2) Икома Луис86'
Самба Брис•Гради Жонатан• 64'Дансо Кевин•Медина Факундо•Кабо Джимми78' (Франковски Пшемыслав (78') •Мачадо Дейвер87' (Айдара Массадио (87') •Абдул-Самед Салис•Пореба Лукаш87' (Вух Кристофер (87') •Сотока Флориан•Кошта Давид79' (Какута Гаэль (79') •Саид Уэсли44' (Икома Луис (44')
Запасные: Боура Исмаэль•Лека Жан-Луи
Мвого Ивон•Калюлю Гедеон•Лапорт Жульен•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Ле Фе Энцо•Абергель Лоран 60'84' (Коне Ибраима (84') •Уттара Данго 58'84' (Инносент Бонке (84') •Ле Бри Тео72' (Понсо Жульен (72') •Диарра Стефан59' (Йонгва Дарлин (59') •Моффи Теремас 64'
31 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры
|(1:0) Бамба Джонатан 19'
|22' Делор Анди (1:1)
|29' Пепе Николя (1:2)
Лео Жардим • Диаките Бафоде • Фонте Жозе • Джало Тьягу • Исмаили Гонсалвес 80' ( Гудмундссон Габриэль ( 80') • Андре Бенжамин • Гомес Анхель • Жегрова Эдон 90' ( Виржинюс Алан ( 90') • Языджи Юсуф 68' ( Байо Мохамед ( 68') • Бамба Джонатан • 85'Дэвид Джонатан
Запасные: Мартен Жонас • Alexsandro Ribeiro • Carlos Baleba • Шевалье Люка • Йоро Лени • Зедатка Аким
Шмейхель Каспер • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Вити Маттиа • Аталь Юсеф • 81'Бар Мельвен • 73'Ремзи Аарон • Росарио Пабло • 26'Тюрам Кефрен 90' 90' ( Бека-Бека Алексис ( 90') • Пепе Николя • Делор Анди 87' ( Браими Билаль ( 87')
Запасные: Менди Антуан • Нахуну Янис • Булка Марцин • Лотомба Жордан • Белахяне Реда • Илие Рареш
31 августа. Стадион "Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy".
Протокол игры
|(1:0) Гуйе Пап 49'
Пау Лопес • М'Бемба Шансель • Байи Эрик • 90'Жиго Самуэль 46' ( Балерди Леонардо ( 46') • Клосс Жонатан 90' ( Туре Сулейман ( 90') • Тавареш Нуну • Ронжье Валентин 44' 58' ( Верету Жордан ( 58') • Гуйе Пап 75' ( Жерсон Сантос ( 75') • Гендузи Маттео • Пайе Димитри 59' ( Юндер Дженгиз ( 59') • Санчес Алексис
Запасные: Суарес Луис III • Каборе Исса • Чалета-Цар Дуе • Рубен Бланко
Диао Мори • Ветеска Матеуш • Сейду Алиду • 64'Ожье Флоран 87' ( Байе Брандон ( 87') • Бела Жереми 78' ( Доссу Жодель ( 78') • Менди Ариал • Маньен Йоанн • Гастьен Йоан 87' ( Сиссе Сулейман ( 87') • Сарачевич Мухаммед-Чам 62' ( Хауи Саиф-Эдин ( 62') • Рашани Эльбасан 63' ( Аллевина Джим ( 63') • Комнен Андрич 37' 37' ( Киэ Грежон ( 37')
Запасные: Бертомье Жезон • Baila Diallo • Джоко Упарин
31 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры
|(1:0) Родон Джо 53'
|57' Онора Франк (1:1)
|(2:1) Террье Мартен 89'
|(3:1) Дуэ Дезире 90'
Манданда Стив • Ассиньон Лоренс 61' 72' ( Траоре Амари ( 72') • Родон Джо • Теате Артур • Мелинг Биргер 79' ( Трюффер Адриен ( 79') • Майер Ловро 60' ( Аблин Маттис ( 60') • Сантамария Батист • Тэт Флавьен • 86'Сулемана Камалдин 60' ( Дуэ Дезире ( 60') • Террье Мартен • Буриго Бенжамен
Запасные: Алемдар Доган • Белосьян Женуэль • Угочукву Лесли • Франсуаз Ноа • Баде Луак
Бизот Марко • Дюверн Жан-Кевин • Шардонне Брендан • Дари Ашраф • Брассье Лилиан • Белькебла Арис • Маньетти Уго • Онора Франк • Перейра-Лаже Матиаш • Белайли Юсеф 73' ( Камара Махди ( 73') • Слимани Ислам
Запасные: Бласкес Хоакин • Кардона Ирвин • Камблан Аксель • Эрей Кристоф • Дембеле Карамоко • Уронен Йере
31 августа. Стадион "Роазон Парк".
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