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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» лидируют после побед в пятом туре

 
01 Сентября 2022 • 00:03 Комментировать
Ланс
5:2
Лорьян
окончен

В чемпионате Франции завершились очередные матчи пятого тура. Лидеры, «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель», синхронно победили. Парижане были сильнее «Тулузы» (3:0) благодаря голам Неймара, Килиана Мбаппе и Хуана Берната. «Ланс» вовсе забил пять мячей «Лорьяну» (5:2), а «Марсель» скромно дома переиграл «Клермон» - 1:0.

Протокол игры 
Тулуза0:3ПСЖ
  37' Неймар (0:1)
  50' Мбаппе Килиан (0:2)
  90' Бернат Хуан (0:3)
Дюпе Максим  Руо Антони  Николаесен Расмус   46' (Коста Логан (   46' Диарра Мусса  Деслер Миккел  Занден Оливер   63' (Chaibi Fares (   63' Ратао Рафаэл   64'  Спирингс Стейн  Ван ден Бомен Бранко   76' (Деягере Брехт (   76' Абухлал Закария   63' (Силла Иссиага (   63' Даллинга Тийс   76' (Онаиу Адо (   76')
Запасные: Беграуи Янис  Kevin Keben  Генро Денис  Хауг Кьетил
Доннарумма Джанлуиджи  Рамос Серхио  Маркиньос Маркос  Данилу Перейра  Мукиэле Норди  Мендеш Нуну   83' (Хакими Ашраф (   83' Верратти Марко   68' (Саншеш Ренату (   68' Витинью II   90' (Заир-Эмери Уоррен (   90' Месси Лионель   83' (Бернат Хуан (   83' Мбаппе Килиан  Неймар   68' (Экитик Юго (   68')
Запасные: Рико Серхио  Битшиабу Эль-Шадай  Навас Кейлор
 31 августа. Стадион "Мунисипал".

 

Протокол игры  
Ланс5:2Лорьян
(1:0) Сотока Флориан24'  
(2:0) Саид Уэсли28'  
  41'Моффи Теремас (2:1)
  50'Моффи Теремас (2:2)
(3:2) Абдул-Самед Салис57'  
(4:2) Сотока Флориан77'  
(5:2) Икома Луис86'  
Самба БрисГради Жонатан  64'Дансо КевинМедина ФакундоКабо Джимми 78' (Франковски Пшемыслав ( 78') Мачадо Дейвер 87' (Айдара Массадио ( 87') Абдул-Самед СалисПореба Лукаш 87' (Вух Кристофер ( 87') Сотока ФлорианКошта Давид 79' (Какута Гаэль ( 79') Саид Уэсли 44' (Икома Луис ( 44')
Запасные: Боура ИсмаэльЛека Жан-Луи
Мвого ИвонКалюлю ГедеонЛапорт ЖульенТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанЛе Фе ЭнцоАбергель Лоран  60' 84' (Коне Ибраима ( 84') Уттара Данго  58' 84' (Инносент Бонке ( 84') Ле Бри Тео 72' (Понсо Жульен ( 72') Диарра Стефан 59' (Йонгва Дарлин ( 59') Моффи Теремас  64'
Запасные: Беллон ПолМеите БамоГрбич АдрианБартуш ТеддиВакерс Максим
31 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры 
Лилль1:2Ницца
(1:0) Бамба Джонатан 19'  
  22' Делор Анди (1:1)
  29' Пепе Николя (1:2)
Лео Жардим  Диаките Бафоде  Фонте Жозе  Джало Тьягу  Исмаили Гонсалвес   80' (Гудмундссон Габриэль (   80' Андре Бенжамин  Гомес Анхель  Жегрова Эдон   90' (Виржинюс Алан (   90' Языджи Юсуф   68' (Байо Мохамед (   68' Бамба Джонатан   85'  Дэвид Джонатан
Запасные: Мартен Жонас  Alexsandro Ribeiro  Carlos Baleba  Шевалье Люка  Йоро Лени  Зедатка Аким
Шмейхель Каспер  Тодибо Жан-Клер  Данте Бонфим  Вити Маттиа  Аталь Юсеф   81'  Бар Мельвен   73'  Ремзи Аарон  Росарио Пабло   26'  Тюрам Кефрен   90'   90' (Бека-Бека Алексис (   90' Пепе Николя  Делор Анди   87' (Браими Билаль (   87')
Запасные: Менди Антуан  Нахуну Янис  Булка Марцин  Лотомба Жордан  Белахяне Реда  Илие Рареш
 31 августа. Стадион "Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy".
Протокол игры 
Марсель1:0Клермон
(1:0) Гуйе Пап 49'  
Пау Лопес  М'Бемба Шансель  Байи Эрик   90'  Жиго Самуэль   46' (Балерди Леонардо (   46' Клосс Жонатан   90' (Туре Сулейман (   90' Тавареш Нуну  Ронжье Валентин   44'   58' (Верету Жордан (   58' Гуйе Пап   75' (Жерсон Сантос (   75' Гендузи Маттео  Пайе Димитри   59' (Юндер Дженгиз (   59' Санчес Алексис
Запасные: Суарес Луис III  Каборе Исса  Чалета-Цар Дуе  Рубен Бланко
Диао Мори  Ветеска Матеуш  Сейду Алиду   64'  Ожье Флоран   87' (Байе Брандон (   87' Бела Жереми   78' (Доссу Жодель (   78' Менди Ариал  Маньен Йоанн  Гастьен Йоан   87' (Сиссе Сулейман (   87' Сарачевич Мухаммед-Чам   62' (Хауи Саиф-Эдин (   62' Рашани Эльбасан   63' (Аллевина Джим (   63' Комнен Андрич   37'   37' (Киэ Грежон (   37')
Запасные: Бертомье Жезон  Baila Diallo  Джоко Упарин
 31 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры 
Ренн3:1Брест
(1:0) Родон Джо 53'  
  57' Онора Франк (1:1)
(2:1) Террье Мартен 89'  
(3:1) Дуэ Дезире 90'  
Манданда Стив  Ассиньон Лоренс   61'   72' (Траоре Амари (   72' Родон Джо  Теате Артур  Мелинг Биргер   79' (Трюффер Адриен (   79' Майер Ловро   60' (Аблин Маттис (   60' Сантамария Батист  Тэт Флавьен   86'  Сулемана Камалдин   60' (Дуэ Дезире (   60' Террье Мартен  Буриго Бенжамен
Запасные: Алемдар Доган  Белосьян Женуэль  Угочукву Лесли  Франсуаз Ноа  Баде Луак
Бизот Марко  Дюверн Жан-Кевин  Шардонне Брендан  Дари Ашраф  Брассье Лилиан  Белькебла Арис  Маньетти Уго  Онора Франк  Перейра-Лаже Матиаш  Белайли Юсеф   73' (Камара Махди (   73' Слимани Ислам
Запасные: Бласкес Хоакин  Кардона Ирвин  Камблан Аксель  Эрей Кристоф  Дембеле Карамоко  Уронен Йере
 31 августа. Стадион "Роазон Парк".

 

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окончен Монпелье 2:0 Аяччо 2.15 3.30 3.60
окончен Лион 2:1 Осер 1.28 6.40 9.50
окончен Анже 2:4 Реймс 2.65 3.25 2.75
окончен Страсбург 1:1 Нант 1.92 3.60 4.00
окончен Ланс 5:2 Лорьян 1.50 4.40 6.50
окончен Ренн 3:1 Брест 1.45 4.60 6.80
окончен Тулуза 0:3 ПСЖ 10.50 7.20 1.25
окончен Лилль 1:2 Ницца 1.98 3.50 3.90
окончен Марсель 1:0 Клермон
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