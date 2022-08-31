Гуйе прибыл на медосмотр в «Эвертоне»

Полузащитник «ПСЖ» сегодня должен завершить своё возвращение в «Эвертон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегалец прибыл в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр в стане «ирисок».

Ранее руководство «ПСЖ» ясно дало понять Гуйе, что клуб не нуждается в его услугах. Ради возвращения в «Эвертон» сенегалец отклонил предложение от турецкого «Галатасарая», который хотел видеть полузащитника в своих рядах.

Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год. В Английской премьер-лиге сенегалец также успел поиграть один сезон за «Астон Виллу».

В составе «ПСЖ» футболист выиграл два чемпионских титула французской Лиги 1.