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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» сделает новое щедрое предложение по Шкриньяру

 
31 Августа 2022 • 20:31 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
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Через 0 ч. 53 мин.

«Пари Сен-Жермен» всё ещё не утратил надежду на подписание центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Предыдущие переговоры не привели к успеху, и руководство «нерадзурри» окончательно решило оставить словака, запланировав продление его контракта. Однако у парижан свои намерения: как информирует инсайдер Николо Скира, «ПСЖ» приготовил новое предложение по Шкриньяру на сумму в 70 млн евро. В «Интере» по-прежнему не собираются отпускать одного из ведущих игроков обороны, несмотря на щедрую денежную компенсацию.

Действующее соглашение Шкриньяра с миланским грандом истекает летом следующего года.

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ТУЛУЗА ПСЖ
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