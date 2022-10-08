Лапорта высказался о Суперлиге

Руководитель «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о минусах футбольной Суперлиги.

«Я думаю, что, если большие клубы будут постоянно играть друг с другом, это будет утомительно. Я бы и сам устал от этого. Те из нас, кто любит футбол, в конце концов утомились бы от этого», – приводит слова функционера ODSC. В качестве аргумента за сохранение текущего формата президент каталонского клуба привёл примеры сборной Греции на Евро-2004 и «Лестера» в чемпионате Англии. Лапорта считает, что Суперлига должна стать просто улучшенной версией Лиги чемпионов, что сделает возможный турнир самым привлекательным в мире.

Напомним, что в апреле 2021 года была попытка создать Суперлигу, и «Барселона» находилась в списке учредителей.

