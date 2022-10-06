«Барселона» завершила финансовый год с прибылью в 98 миллионов евро

«Барселона» подвела финансовые итоги перед ассамблеей членов клуба, сообщает Diario Sport.

Доход испанского клуба в 2021/2022 финансовом году составил 750 миллионов евро, а расходы — 856 миллионов. Однако на продаже телевизионных прав компании Sixth Street каталонцы заработали 267 миллионов евро. Чистая прибыль «Барселоны» после вычета налогов составила 98 миллионов евро.

Также за год каталонский клуб сократил расходы на зарплаты почти на 100 миллионов евро — с 617 миллионов до 518.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 19 набранных очков. На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави набрали три очка в трёх сыгранных встречах и занимают третье место в своём квартете.