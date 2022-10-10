Прервалась голевая серия Левандовски в Ла Лиге

В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне. А вот польский суперфорвард Роберт Левандовски не забил, и его серия из шести матчей кряду, в которых он забивал, прервалась.

В общей сложности у него уже девять мячей - он пытается держать марку и темп, навязываемый в другой лиге Эрлингом Холанном. А в следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.