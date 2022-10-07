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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба — о Левандовски: «То, что он сейчас делает в Испании, я испытывал на собственном опыте»

07 Октября 2022 • 14:29 Комментировать
Барселона
...
Сельта
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09.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба прокомментировал игру польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне».

Напомним, ранее Алаба и Левандовски вместе выступали за «Баварию».

«Я не удивлён игрой Лёвы. Я очень хорошо знаю его по Мюнхену. То, что он делает в Испании, я испытывал на собственном опыте», — заявил Алаба.

Напомним, 34-летний Левандовски перешёл в испанский клуб минувшим летом за 45 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании поляк провёл за «сине-гранатовых» семь матчей, забив в них девять голов и отдав две результативные передачи. Также на счету футболиста три мяча в трёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Давид Алаба Роберт Левандовски
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