Алаба — о Левандовски: «То, что он сейчас делает в Испании, я испытывал на собственном опыте»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба прокомментировал игру польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне».

Напомним, ранее Алаба и Левандовски вместе выступали за «Баварию».

«Я не удивлён игрой Лёвы. Я очень хорошо знаю его по Мюнхену. То, что он делает в Испании, я испытывал на собственном опыте», — заявил Алаба.

Напомним, 34-летний Левандовски перешёл в испанский клуб минувшим летом за 45 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании поляк провёл за «сине-гранатовых» семь матчей, забив в них девять голов и отдав две результативные передачи. Также на счету футболиста три мяча в трёх встречах группового этапа Лиги чемпионов.